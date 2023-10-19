Росіяни у паніці через штурм українських морських піхотних бригад на Херсонщині

ЗСУ здійснюють наступальні дії. Фото: Reuters, фото ілюстративне

Українські морські піхотинці форсували Дніпро на Херсонщині та почали здійснювати штурмові дії. Їм вдалося прорвати передній край російської оборони.

Пhо це повідомили в Інституті вивчення війни (ISW).

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"Ротні підрозділи двох українських морських піхотних бригад здійснили штурм через Дніпро на східний берег Херсонської області 17-18 жовтня. Геолокаційні кадри, опубліковані 18 жовтня, показують, що українські сили просунулися на північ від Піщанівки і до Пойма", — говориться в звіті ISW з посиланням на повідомлення від російської сторони.

В Інституті повідомили, що російський військовий блогер стверджував, що дві українські штурмові групи висадилися на східному березі Дніпра та прорвали перший край російської оборони, тимчасово зайнявши усю Пойму та позиції на північній околиці Піщанівки вдень 17 жовтня.

Російське командування в паніці

Також в ISW заявили, що росіян висловили явну стурбованість триваючою українською діяльністю на східному березі Херсонської області та представили цю діяльність як частину потенційної більшої української операції.

Більшість російських заяв про події на східному березі здебільшого походять від відомого російського військового блогера, який нещодавно зосередив свою увагу на цій ділянці фронту. Російські джерела характеризували напади, про які повідомлялося, як спробу України розширити "плацдарм" на східному березі та початкові етапи більшої наступальної операції через річку Дніпро.

"Президент Росії Володимир Путін так само назвав українську діяльність у Херсонській області "черговим контрнаступом" і продовжив свою типову риторичну лінію, назвавши всі українські наступальні операції невдалими", — повідомили в Інституті.

Раніше ми повідомляли, що очільник пресслужби східного угруповання військ Ілля Євлаш заявив, що упродовж дня на Лимано-Куп’янському напрямку сталося всього 11 бойових зіткнень. Однак він пояснив, чому зменшилася інтенсивність бойових дій.

Нагадуємо, що у Сухопутних військах ЗСУ показали, як українські військові точним ударом знищили спостережний пункт російських окупантів. Перед цим пілоти провели повітряну розвідку.