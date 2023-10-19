Россияне в панике из-за штурма украинских морских пехотных бригад на Херсонщине

ВСУ совершают наступательные действия. Фото: Reuters, фото иллюстративный

Украинские морские пехотинцы форсировали Днепр в Херсонской области и начали совершать штурмовые действия. Им удалось прорвать передний край русской обороны.

Об этом сообщили в Институте изучения войны (ISW).

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"Ротные подразделения двух украинских морских пехотных бригад совершили штурм через Днепр на восточный берег Херсонской области 17-18 октября. Геолокационные кадры, опубликованные 18 октября, показывают, что украинские силы продвинулись к северу от Песчановки и до Пойма", — говорится в отчете ISW со ссылкой на сообщения от российской стороны.

В Институте сообщили, что российский военный блогер утверждал, что две украинские штурмовые группы высадились на восточном берегу Днепра и прорвали первый край российской обороны, временно заняв всю Пойму и позиции на северной окраине Песчановки днем 17 октября.

Российское командование в панике

Также в ISW заявили, что россияне выразили явную обеспокоенность продолжающейся украинской деятельностью на восточном берегу Херсонской области и представили эту деятельность как часть потенциальной большей украинской операции.

Большинство российских заявлений о событиях на восточном берегу большей частью происходят от известного российского военного блогера, недавно сосредоточившего свое внимание на этом участке фронта. Российские источники характеризовали нападения, о которых сообщалось, как попытку Украины расширить "плацдарм" на восточном берегу и начальные этапы большей наступательной операции через реку Днепр.

"Президент России Владимир Путин также назвал украинскую деятельность в Херсонской области "очередным контрнаступлением" и продолжил свою типичную риторическую линию, назвав все украинские наступательные операции неудачными", — сообщили в Институте.

Ранее мы сообщали, что глава прессслужбы восточной группировки войск Илья Евлаш заявил, что в течение дня на Лимано-Купянском направлении произошло всего 11 боевых столкновений. Однако он объяснил, почему уменьшилась интенсивность боевых действий.

Напомним, что в Сухопутных войсках ВСУ показали, как украинские военные точным ударом уничтожили наблюдательный пункт российских оккупантов. Перед этим пилоты провели воздушную разведку.