Путіну довелося визнати, що на Херсонщині триває наступ ЗСУ

Президент Росії Володимир Путін. Фото: Reuters

Російський диктатор Володимир Путін підтвердив, що українські війська почали наступати на Херсонщині. ПРи цьому він спробував переконати присутніх, що успіху ці дії не мають.

Про це Путін розповів під час прес-конференції в Пекіні.

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"Вони почали давно анонсований та очікуваний черговий контрнаступ, тепер на Херсонському напрямку. Результату немає поки що. Втрати є, немає результату. Так само, як було на Запорізькому, на інших напрямках. Це теж помилка", — сказав Путін.

При цьому під "помилкою" диктатор мав на увазі прорахунки, нібито допущені США.

Що росіяни говорять про контрнаступ ЗСУ

Про наступ українських військ на Херсонському напрямку раніше повідомили російські військові блогери.

За їхніми даними, ЗСУ зайняли село Пойма на лівому березі Дніпра та кілька будинків у сусідньому селі Піщанівка.

Раніше ми повідомляли, що недавно США передали Украине ракеты ATACMS. На это отреагировал президент России Владимир Путин.

Нагадуємо, що президент країни-агресора Путін вважає, що в Україні замислюються над переговорним процесом. При цьому він зазначив, що цього недостатньо.