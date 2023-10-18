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Путину пришлось признать, что в Херсонской области продолжается наступление ВСУ

18 октября 2023 15:01
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Путину пришлось признать, что в Херсонской области продолжается наступление ВСУ
Президент России Владимир Путин. Фото: Reuters
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Российский диктатор Владимир Путин подтвердил, что украинские войска начали наступать в Херсонской области. При этом он попытался убедить собравшихся, что успеха эти действия не имеют.

Об этом Путин рассказал во время пресс-конференции в Пекине.

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"Они начали давно анонсированное и ожидаемое очередное контрнаступление, теперь на Херсонском направлении. Результата пока нет. Потери есть, нет результата. Так же, как было на Запорожском, на других направлениях. Это тоже ошибка", — сказал Путин.

При этом под "ошибкой" диктатор имел в виду просчеты, якобы допущенные США.

Что россияне говорят о контрнаступлении ВСУ

О наступлении украинских войск на Херсонском направлении ранее сообщили российские военные блогеры.

По их данным, ВСУ заняли село Пойма на левом берегу Днепра и несколько домов в соседнем селе Песчановка.

Ранее мы сообщали, что недавно США передали Украине ракеты ATACMS. На это отреагировал президент России Владимир Путин.

Напомним, что президент страны-агрессора Путин считает, что в Украине задумываются над переговорным процессом. При этом он отметил, что этого недостаточно.

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