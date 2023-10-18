Путину пришлось признать, что в Херсонской области продолжается наступление ВСУ
Российский диктатор Владимир Путин подтвердил, что украинские войска начали наступать в Херсонской области. При этом он попытался убедить собравшихся, что успеха эти действия не имеют.
Об этом Путин рассказал во время пресс-конференции в Пекине.
Путин признал начало наступления ВСУ
"Они начали давно анонсированное и ожидаемое очередное контрнаступление, теперь на Херсонском направлении. Результата пока нет. Потери есть, нет результата. Так же, как было на Запорожском, на других направлениях. Это тоже ошибка", — сказал Путин.
При этом под "ошибкой" диктатор имел в виду просчеты, якобы допущенные США.
Что россияне говорят о контрнаступлении ВСУ
О наступлении украинских войск на Херсонском направлении ранее сообщили российские военные блогеры.
По их данным, ВСУ заняли село Пойма на левом берегу Днепра и несколько домов в соседнем селе Песчановка.
Ранее мы сообщали, что недавно США передали Украине ракеты ATACMS. На это отреагировал президент России Владимир Путин.
Напомним, что президент страны-агрессора Путин считает, что в Украине задумываются над переговорным процессом. При этом он отметил, что этого недостаточно.
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