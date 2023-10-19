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Що говорять росіяни про передачу Україні ATACMS

19 жовтня 2023 19:31
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Що говорять росіяни про передачу Україні ATACMS
ATACMS. Фото: Mariusz Burcz
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Нещодавно Україна отримала від Сполучених Штатів Америки ракети ATACMS. У Росії вже відреагували на передачу цього озброєння.

Відео з реакцією росіян опублікувало видання "Радіо Свобода".

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Реакція росіян

Російські медіа наголошують, що їхня система протиповітряної оборони може боротися з ATACMS, однак не сьогодні. Водночас диктатор РФ Володимир Путін закликає Штати забрати ракети назад та запрошує американського лідера Джо Байдена приїжджати до нього пити чай з млинцями

"Новий вид озброєння застосували х***ли по певних цілях. Із балістичними цілями ППО у нас може боротися, але не сьогодні чомусь", — каже російський льотчик.

На російських телеканалах майже не згадували про передачу Україні нових ракет. Громадяни РФ зовсім не говорили про ураження аеродромів, однак відзначили ефективність ATACMS. За їхніми словами, через нові ракети доведеться змінювати підхід до ведення бойових дій.

"Ви самі розумієте, що це не легко вести війну в ситуації, коли щоразу, коли ти переходиш у наступ, коли ти перемелюєш сили противника, зненацька з'являється нове більш досконале озброєння — і противник знову може чинити опір. І тобі знову доводиться до цих озброєнь адаптуватися", — прокоментував передачу Україні нових ракет росіянин.

За словами громадянина РФ, по всьому слабо броньованому і розташованому на відкритій місцевості ракети суперефективні. Йдеться про вантажівки, артилерію, авіацію, особовий склад та інше. 

Ведучі та гості прокремлівських програм зазначили, що Росія однозначно дасть свою відповідь на це, але якою вона буде — ніхто не знає. 

Нагадаємо, 17 жовтня Україна вперше вдарила по російських окупантах ракетами ATACMS. Це сталося під час атаки по захопленому аеродрому в Бердянську Запорізької області.

Також ми писали, що Збройні сили України показали роботу американських оперативно-тактичних ракет ATACMS по російських позиціях. Судячи з усього, запуск відбувався з переданих Україні РСЗВ HIMARS.

Додамо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Сполучені Штати Америки регулярно постачатимуть Україні ракети ATACMS. За його словами, країна має у своєму розпорядженні всі види зброї, які хотіла. Наразі йдеться про розширення кількості, дальності та модифікації.

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