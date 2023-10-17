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Перший запуск: ЗСУ показали ефектний політ ракет ATACMS

17 жовтня 2023 22:00
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Перший запуск: ЗСУ показали ефектний політ ракет ATACMS
Запуск ATACMS. Фото: скріншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Збройні сили України показали роботу американських оперативно-тактичних ракет ATACMS по російських позиціях. Судячи з усього, запуск відбувався з переданих Україні РСЗВ HIMARS.

Про це повідомляє Стратегічне командування ЗСУ.

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На опублікованому відео видно, що запуск трьох ракет відбувався з американських реактивних систем залпового вогню HIMARS, які слугують пусковою установкою внаслідок заміни стартового механізму запуску. 

"ATACMS. Робота наших воїнів. Дякую вам за службу! Дякую партнерам за підтримку", — написав головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. 

Нагадаємо, що застосування ATACMS підтвердив президент України Володимир Зеленський.

Повідомлялося, що ці ракети атакували російські аеродроми у Бердянську та Луганську, де базувалися російські фронтові та штурмові гелікоптери.

Згодом про це заявили й російські військові, опублікувавши рештки ракет.

А також з'явилися дані, куди можуть дістати нові ракети, та інформація про російські фронтові аеродроми та бухти, де росіяни ховають гелікоптери та військові кораблі.

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