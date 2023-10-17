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Окупанти публікують фото уламків ракет ATACMS, які ймовірно атакували техніку РФ

17 жовтня 2023 19:21
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Окупанти публікують фото уламків ракет ATACMS, які ймовірно атакували техніку РФ
Уламки ракети. Фото: росЗМІ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Сьогодні Україна вперше застосувала ракети збільшеної дальності ATACMS, вдаривши по військовій техніці ворога на тимчасово окупованих територіях. Таку новину підтвердив і сам Президент Володимир Зеленський. Окупанти своєю чергою поширюють ймовірні фото уламків ракет ATACMS.

Про це пишуть пропагандистські телеграм-канали та публікують відповідні світлини.

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Що відомо

Як відомо, ці ракети сьогодні успішно долетіли до тимчасово окупованих Бердянська та Луганська. 

застосування ракет ATACMS
Уламки ракети. Фото: росЗМІ
застосування ракет ATACMS
Уламки ракети. Фото: росЗМІ
застосування ракет ATACMS
Скриншот допису

Застосування ракет ЗСУ

Спочатку про їхнє застосування повідомило видання The Wall Street Journal.

За даними журналістів, останніми днями Україні передали невелику кількість ракет ATACMS. За інформацією ЗМІ, їхня дальність становить близько 160 км.

Пізніше Володимир Зеленський підтвердив застосування Силами оборони ракет ATACMS.

Нагадаємо, раніше генерал-майор армії Великої Британії у відставці Руперт Джонс заявив, що зима навряд зупинить бойові дії в Україні. За його словами, це "малоймовірно".

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