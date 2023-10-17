Оккупанты публикуют фото обломков ракет ATACMS, которые вероятно атаковали технику РФ
Сегодня Украина впервые применила ракеты увеличенной дальности ATACMS, ударив по военной технике врага на временно оккупированных территориях. Такую новость подтвердил и сам Президент Владимир Зеленский. Оккупанты в свою очередь распространяют вероятные фото обломков ракет ATACMS.
Об этом пишут пропагандистские телеграммы и публикуют соответствующие фотографии.
Что известно
Как известно, эти ракеты сегодня успешно долетели до временно оккупированных Бердянска и Луганска.
Применение ракет ВСУ
Сначала об их применении сообщило издание The Wall Street Journal.
По данным журналистов, в последние дни Украине передали небольшое количество ракет ATACMS. По информации СМИ, их дальность составляет около 160 км.
Позже Владимир Зеленский подтвердил применение силами обороны ракет ATACMS.
Напомним, ранее генерал-майор армии Великобритании в отставке Руперт Джонс заявил, что зима вряд ли остановит боевые действия в Украине. По его словам, это "маловероятно".
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