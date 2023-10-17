Оккупанты публикуют фото обломков ракет ATACMS, которые вероятно атаковали технику РФ

Обломки ракеты. Фото: росСМИ

Сегодня Украина впервые применила ракеты увеличенной дальности ATACMS, ударив по военной технике врага на временно оккупированных территориях. Такую новость подтвердил и сам Президент Владимир Зеленский. Оккупанты в свою очередь распространяют вероятные фото обломков ракет ATACMS.

Об этом пишут пропагандистские телеграммы и публикуют соответствующие фотографии.

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Что известно

Как известно, эти ракеты сегодня успешно долетели до временно оккупированных Бердянска и Луганска.

Обломки ракеты. Фото: росСМИ

Обломки ракеты. Фото: росСМИ

Скриншот сообщения

Применение ракет ВСУ

Сначала об их применении сообщило издание The Wall Street Journal.

По данным журналистов, в последние дни Украине передали небольшое количество ракет ATACMS. По информации СМИ, их дальность составляет около 160 км.

Позже Владимир Зеленский подтвердил применение силами обороны ракет ATACMS.

Напомним, ранее генерал-майор армии Великобритании в отставке Руперт Джонс заявил, что зима вряд ли остановит боевые действия в Украине. По его словам, это "маловероятно".