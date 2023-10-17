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Оккупанты публикуют фото обломков ракет ATACMS, которые вероятно атаковали технику РФ

17 октября 2023 19:21
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Оккупанты публикуют фото обломков ракет ATACMS, которые вероятно атаковали технику РФ
Обломки ракеты. Фото: росСМИ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Сегодня Украина впервые применила ракеты увеличенной дальности ATACMS, ударив по военной технике врага на временно оккупированных территориях. Такую новость подтвердил и сам Президент Владимир Зеленский. Оккупанты в свою очередь распространяют вероятные фото обломков ракет ATACMS.

Об этом пишут пропагандистские телеграммы и публикуют соответствующие фотографии.

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Что известно

Как известно, эти ракеты сегодня успешно долетели до временно оккупированных Бердянска и Луганска.

применение ракет ATACMS
Обломки ракеты. Фото: росСМИ
применение ракет ATACMS
Обломки ракеты. Фото: росСМИ
применение ракет ATACMS
Скриншот сообщения

Применение ракет ВСУ

Сначала об их применении сообщило издание The Wall Street Journal.

По данным журналистов, в последние дни Украине передали небольшое количество ракет ATACMS. По информации СМИ, их дальность составляет около 160 км.

Позже Владимир Зеленский подтвердил применение силами обороны ракет ATACMS.

Напомним, ранее генерал-майор армии Великобритании в отставке Руперт Джонс заявил, что зима вряд ли остановит боевые действия в Украине. По его словам, это "маловероятно".

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