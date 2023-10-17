Зеленський підтвердив застосування Силами оборони ракет ATACMS

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео

Сьогодні, 17 жовтня, ЗСУ вперше застосували ракети ATACMS американського виробництва. Днями вони були таємно передані в Україну.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський.

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Звернення Президента

"Фронт. Воїни. Наші бригади. 54-та окрема механізована бригада, 68-ма окрема єгерська бригада, 25-та окрема повітрянодесантна бригада – це Лиманський напрямок. І Соледарський напрямок: 92-га окрема штурмова бригада та 93-тя окрема механізована бригада "Холодний Яр". Дякую вам, воїни!", — зазначив Зеленський.

Також він подякував всім, хто воює й працює заради України та допомагає.

"І сьогодні особлива вдячність Сполученим Штатам. Наші домовленості з Президентом Байденом виконуються. Виконуються дуже влучно — "Атакамси" себе показали", — додав Верховний Головнокомандувач.

Раніше ми писали, що Сполучені Штати Америки виконали все, про що просив Президент України Володимир Зеленський під час візиту в Білий дім 22 вересня. Ймовірно, Штати передадуть ракети ATACMS.