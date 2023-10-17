Зеленский подтвердил применение силами обороны ракет ATACMS

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео

Сегодня, 17 октября, ВСУ впервые применили ракеты ATACMS американского производства. На днях они были тайно переданы в Украину.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский.

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Обращение Президента

"Фронт. Воины. Наши бригады. 54-я отдельная механизированная бригада, 68-я отдельная егерская бригада, 25-я отдельная воздушно-десантная бригада — это Лиманское направление. И Соледарское направление: 92-я отдельная штурмовая бригада и 93 "Холодный Яр". Спасибо вам, воины!" , — отметил Зеленский.

Также он поблагодарил всех, кто воюет и работает ради Украины и помогает.

"И сегодня особая благодарность Соединенным Штатам. Наши договоренности с Президентом Байденом выполняются. Исполняются очень точно — "Атакамсы" себя показали", — добавил Верховный Главнокомандующий.

Ранее мы писали, что Соединенные Штаты Америки выполнили все, что просил Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Белый дом 22 сентября. Вероятно, Штаты передадут ракеты ATACMS.