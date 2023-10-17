Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Зеленский подтвердил применение силами обороны ракет ATACMS arrow

Зеленский подтвердил применение силами обороны ракет ATACMS

17 октября 2023 18:45
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Зеленский подтвердил применение силами обороны ракет ATACMS
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Сегодня, 17 октября, ВСУ впервые применили ракеты ATACMS американского производства. На днях они были тайно переданы в Украину.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский.

Читайте также:

Обращение Президента

"Фронт. Воины. Наши бригады. 54-я отдельная механизированная бригада, 68-я отдельная егерская бригада, 25-я отдельная воздушно-десантная бригада — это Лиманское направление. И Соледарское направление: 92-я отдельная штурмовая бригада и 93 "Холодный Яр". Спасибо вам, воины!" , — отметил Зеленский.

Также он поблагодарил всех, кто воюет и работает ради Украины и помогает.

"И сегодня особая благодарность Соединенным Штатам. Наши договоренности с Президентом Байденом выполняются. Исполняются очень точно — "Атакамсы" себя показали", — добавил Верховный Главнокомандующий.

Ранее мы писали, что Соединенные Штаты Америки выполнили все, что просил Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Белый дом 22 сентября. Вероятно, Штаты передадут ракеты ATACMS.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:36Шуляк назвала одиннадцать населенных пунктов, которые, вероятно, не будет восстанавливать Украина

10:30 В Украине повестки будут вручать онлайн, но при одном условии

09:28 Мудрик перейдет в другую лигу: "Челси" принял решение

06:40Цены на медь в октябре: сколько стоит 1 кг цветных металлов в Украине

15:16 Пока Коломойский сидит в СИЗО, в нефтяной бизнес пришел новый игрок

None

Бюджет-2024. Что утвердили депутаты к первому чтению и что сами об этом думают

20:40 ТОП 5 лучших смартфонов Xiaomi в 2023 году

08:16 Пенсионерам дадут надбавку в 840 грн: в ПФУ назвали особую категорию граждан

10:09 Роналду возвращается в Европу: он уже выбрал новый клуб

Новость с видео

11:07Сколько будет продолжаться война: новый прогноз от Буданова

15:34 Ученые выяснили, что на самом деле скрывается внутри Луны: это официально

Актуальное по теме