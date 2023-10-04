Конгрес США схвалить нову допомогу Україні, — Кірбі

Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі. Фото: REUTERS

Конгрес Сполучених Штатів Америки схвалить нову допомогу Україні. Аже за це виступає більшість конгресменів.

У цьому переконаний координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі. Про це пише видання CNN.

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Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі вважає, що серед республіканців є невелика кількість тих, хто виступає проти нового фінансування для України.

"Ми знаємо, що переважна більшість членів Конгресу підтримує додаткову допомогу Україні, і ми знаємо та цінуємо їхні заяви з цього приводу", — сказав Кірбі.

Також він попередив, що несхвалення нової допомоги Україні може мати жахливі наслідки на полі бою.

"Ми за жодних обставин не можемо допустити, щоб підтримка України з боку Америки була перервана. Час нам не друг", — сказав Кірбі.

Нагадаємо, палата представників США проголосувала за усунення Кевіна Маккарті з посади спікера нижньої палати Конгресу. Це вперше в історії США, коли спікера Палати представників достроково відправляють у відставку.