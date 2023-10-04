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Конгресс США одобрит новую помощь Украине, — Кирби

4 октября 2023 04:04
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Лариса Голуб
Редактор
Конгресс США одобрит новую помощь Украине, — Кирби
Координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби. Фото: REUTERS
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Конгресс Соединенных Штатов Америки одобрит новую помощь Украине. Ведь за это выступает большинство конгрессменов.

В этом убежден координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби. Об этом пишет издание CNN.

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Координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби считает, что среди республиканцев есть небольшое количество выступающих против нового финансирования для Украины.

"Мы знаем, что подавляющее большинство членов Конгресса поддерживают дополнительную помощь Украине, и мы знаем и ценим их заявления по этому поводу", — сказал Кирби.

Также он предупредил, что неодобрение новой помощи Украине может иметь ужасающие последствия на поле боя.

"Мы ни при каких обстоятельствах не можем допустить, чтобы поддержка Украины со стороны Америки была прервана. Время нам не друг", — сказал Кирби.

Напомним, палата представителей США проголосовала за отстранение Кевина Маккарти с должности спикера нижней палаты Конгресса. Это впервые в истории США, когда спикера Палаты представителей досрочно отправляются в отставку.

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