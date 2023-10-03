У Пентагона залишилося $5,2 мільярда для України: що далі

Пентагон, будівля міністерства оборони США. Фото: REUTERS

У Пентагоні не відмовляються від допомоги Україні у війні з Росією. Але попередили, що у них залишилось $5,2 мільярда.

Про це пише видання The Wall Street Journal.

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Чиновники Пентагону в бесіді з The Wall Street Journal зазначили, що на надання оборонної допомоги Україніу казні Департаменту оборони США є ще 5,2 мільярда доларів.

Оглядачі вже підрахували, наскільки цих коштів може вистачитиУкраїні.

За даними журналістів, $5,2 млрд. вистачить на "приблизно шість місяців озброєння, якщо США продовжать відправляти постачання в Україну такими ж темпами, як і з початку березня".

Зауважимо, 5,2 мільярда доларів становить приблизно 12% від загальної допомоги у сфері безпеки в розмірі 43,9 мільярда доларів США, яку США надіслали в Україну після вторгнення Росії.

Нагадаємо, цими вихідними у США в останній момент затвердили тимчасовий бюджет, що запобігає зупинці— щоб збільшити шанси на його ухвалення.

Також ми писали, що США підготували індивідуальну стратегію допомоги для України з акцентом на проблему корупції як серйозної загрози. Цей план включає наміри впровадити реформи для протидії корупції, провести деолігархізацію, підняти рівень українського оборонного сектору, адаптувати Збройні сили до стандартів НАТО і просунути вивчення англійської мови.