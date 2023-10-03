У Пентагона осталось $5,2 миллиарда для Украины: что дальше

Пентагон, здание Министерства обороны США. Фото: REUTERS

В Пентагоне не отказываются от помощи Украине в войне с Россией. Но предупредили, что у них осталось 5,2 миллиарда долларов.

Об этом пишет издание The Wall Street Journal.

Читайте также:

Помощь от США

Чиновники Пентагона в беседе с The Wall Street Journal отметили, что на предоставление оборонной помощи Украине в казне Департамента обороны США есть еще 5,2 миллиарда долларов.

Обозреватели уже подсчитали, насколько этих средств может хватить Украине.

По данным журналистов, $5,2 млрд. хватит на "приблизительно шесть месяцев вооружения, если США продолжат отправлять поставки в Украину такими же темпами, как и с начала марта".

Отметим, 5,2 миллиарда долларов составляет примерно 12% от общей помощи в сфере безопасности в размере 43,9 миллиарда долларов США, которую США направили в Украину после вторжения России.

Напомним, в эти выходные в США в последний момент утвердили временный бюджет, предотвращающий остановку, чтобы увеличить шансы на его принятие.

Также мы писали, что США подготовили индивидуальную стратегию помощи Украине с акцентом на проблему коррупции как серьезной угрозы. Этот план включает в себя намерения внедрить реформы для противодействия коррупции, провести деолигархизацию, поднять уровень украинского оборонного сектора, адаптировать Вооруженные силы к стандартам НАТО и продвинуть изучение английского языка.