Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow У Пентагона осталось $5,2 миллиарда для Украины: что дальше arrow

У Пентагона осталось $5,2 миллиарда для Украины: что дальше

3 октября 2023 01:10
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
У Пентагона осталось $5,2 миллиарда для Украины: что дальше
Пентагон, здание Министерства обороны США. Фото: REUTERS
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В Пентагоне не отказываются от помощи Украине в войне с Россией. Но предупредили, что у них осталось 5,2 миллиарда долларов.

Об этом пишет издание The Wall Street Journal.

Читайте также:

Помощь от США

Чиновники Пентагона в беседе с The Wall Street Journal отметили, что на предоставление оборонной помощи Украине в казне Департамента обороны США есть еще 5,2 миллиарда долларов.

Обозреватели уже подсчитали, насколько этих средств может хватить Украине.

По данным журналистов, $5,2 млрд. хватит на "приблизительно шесть месяцев вооружения, если США продолжат отправлять поставки в Украину такими же темпами, как и с начала марта".

Отметим, 5,2 миллиарда долларов составляет примерно 12% от общей помощи в сфере безопасности в размере 43,9 миллиарда долларов США, которую США направили в Украину после вторжения России.

Напомним, в эти выходные в США в последний момент утвердили временный бюджет, предотвращающий остановку, чтобы увеличить шансы на его принятие.

Также мы писали, что США подготовили индивидуальную стратегию помощи Украине с акцентом на проблему коррупции как серьезной угрозы. Этот план включает в себя намерения внедрить реформы для противодействия коррупции, провести деолигархизацию, поднять уровень украинского оборонного сектора, адаптировать Вооруженные силы к стандартам НАТО и продвинуть изучение английского языка.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:53 Жена подала в суд на нардепа-силача Василия Вирастюка: причины

Новость с фото

11:51 Столичный суд окончательно установил гражданство Коломойского

06:10 Пенсии повысят на 500 грн: кто из украинцев имеет право на доплату

обновлено:

14:23 Изменения в оплате коммуналки: Нафтогаз сделал важное предупреждение

22:50 В ГБР жестко раскритиковали работу ТЦК: в чем дело

None

Выборы в Польше: ловушка, игра на национализме и драма власти

00:23 С 1 октября субсидии получит только четыре категории населения: кому повезет

Новость с видео

12:45 Тину Кароль в откровенном платье пристыдили за неудачный образ: "Чего кривлять?"

23:02В Киеве раздался взрыв: что известно

Новость с видео

19:13В Севастополе раздались мощные взрывы

Новость с фото

00:29В Киеве прогремел сильный взрыв: что известно

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз