Сенатор Грем розповів, що буде якщо США припинять допомогу Україні

Сенатор Ліндсі Грем. Фото: REUTERS

Сенатор Ліндсі Грем заявив, у випадку якщо США припинять допомагати Україні, "це буде в 10 разів гірше, ніж Афганістан". Таким чином Вашингтон повинен продовжувати підтримувати Київ, бо ЗСУ показали на що здатні.

Про це повідомляє Ми-Україна.

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Так, Грем зазначив, що підтримка України зараз дозволяє не лише зупинити Путіна, але й дати сигнал Китаю.

"Наша найбільша помилка з часів війни з тероризмом — це виведення військ з Афганістану. Кажу це Трампу і будь-кому іншому — якщо ми припинимо підтримку України, це буде в 10 разів гірше за Афганістан... Якщо ви кажете, що Україна не важлива для нас — ви помиляєтеся, з усією повагою — ви помиляєтеся", — наголосив він.

За словами сенатора, якби допомога надходила швидше, то українські військові були б уже в Криму. Тому США мають продовжувати підтримувати Україну, бо ЗСУ вже "підірвали російську військову міць".

"Ми не втратили там жодного солдата. Ми витратили менш як 5% нашого військового бюджету, а 50% російської армії вже знищена українцями. Вони б вже були в Криму, якби передача зброї відбувалася швидше", — зазначив Грем.

Нагадаємо, що посол України в Сполучених Штатах Америки Оксана Маркарова запевнила, що поставкам зброї та обладнання від США, схваленим раніше, нічого не загрожує. Вони зберігаються в силі після ухвалення Сенатом США тимчасової бюджетної резолюції.