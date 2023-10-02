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Сенатор Грэм рассказал, что будет, если США прекратят помощь Украине

2 октября 2023 05:16
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Сенатор Грэм рассказал, что будет, если США прекратят помощь Украине
Сенатор Линдси Грэм. Фото: REUTERS
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Сенатор Линдси Грэм заявил, в случае, если США прекратят помогать Украине, "это будет в 10 раз хуже, чем Афганистан". Таким образом, Вашингтон должен продолжать поддерживать Киев, потому что ВСУ показали на что способны.

Об этом сообщает Мы-Украина.

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Так, Грэм отметил, что поддержка Украины сейчас позволяет не только остановить Путина, но и дать сигнал Китаю.

"Наша самая большая ошибка со времен войны с терроризмом — это вывод войск из Афганистана. Говорю это Трампу и любому другому — если мы прекратим поддержку Украины, это будет в 10 раз хуже Афганистана... Если вы говорите, что Украина не важна для нас — вы ошибаетесь, со всем уважением — вы ошибаетесь", — подчеркнул он.

По словам сенатора, если бы помощь поступала быстрее, украинские военные были бы уже в Крыму. Поэтому США должны продолжать поддерживать Украину, потому что ВСУ уже "подорвали российскую военную мощь".

"Мы не потеряли там ни одного солдата. Мы потратили менее 5% нашего военного бюджета, а 50% российской армии уже уничтожены украинцами. Они бы уже были в Крыму, если бы передача оружия происходила быстрее", — отметил Грэм.

Напомним, что посол Украины в Соединенных Штатах Америки Оксана Маркарова заверила, что поставкам оружия и оборудования от США, одобренным ранее, ничего не угрожает. Они сохраняются в силе при принятии Сенатом США временной бюджетной резолюции.

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