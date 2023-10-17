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Британський генерал відповів, чи вплинуть погодні умови на хід війни в Україні

17 жовтня 2023 18:08
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Британський генерал відповів, чи вплинуть погодні умови на хід війни в Україні
Українські військові. Фото: REUTERS/Stringer
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Генерал-майор армії Великої Британії у відставці Руперт Джонс заявив, що зима навряд зупинить бойові дії в Україні. За його словами, це "малоймовірно". 

Про це він сказав в інтерв'ю Sky News.

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Його запитали, чи може війна в Україні закінчитися незабаром через погодні умови. На це військовий відповів, що сторони конфлікту показали, що вони "битимуться до кінця".

Боротьба до кінця

"Оскільки йде дощ, ґрунт розмокає, у багнюці транспортним засобам стає дедалі важче пересуватися. Солдати, хоч і повільно, все ще зможуть пересуватися в таких умовах. Але в якийсь момент земля замерзає, і цей фактор не впливатиме на просування... Українці та росіяни за останній рік продемонстрували, що вони готові битися до кінця", — наголосив він. 

За його словами, в нашій країні після "недовгого затишшя" російські окупанти "зробили найбільший наступ цього року". На Донеччині особливих успіхів армії РФ не було зафіксовано. 

Нагадаємо, раніше командир Третьої штурмової, засновник "Азову" та колишній народний депутат Андрій Білецький розповів слабкі та сильні сторони Сил оборони України. За його словами, наша армія в багатьох речах — це пострадянська.

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