Британский генерал ответил, повлияют ли погодные условия на ход войны в Украине

Украинские военные. Фото: REUTERS/Stringer

Генерал-майор армии Великобритании в отставке Руперт Джонс заявил, что зима навряд ли остановит боевые действия в Украине. По его словам, это "маловероятно".

Об этом он сказал в интервью Sky News.

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Его спросили, может ли война в Украине закончиться вскоре из-за погодных условий, на что военный ответил, что стороны конфликта показали, что они будут "сражаться до конца".

Борьба до конца

"Поскольку идет дождь, почва размокает, в грязи транспортным средствам становится все труднее передвигаться. Солдаты, хоть и медленно, все еще смогут передвигаться в таких условиях. Но в какой-то момент земля замерзает, и этот фактор не будет влиять на продвижение... Украинцы и россияне за последний год продемонстрировали, что они готовы сражаться до конца", — подчеркнул он.

По его словам, в нашей стране после "недолгого затишья" российские оккупанты "совершили наибольшее наступление в этом году". Но в Донецкой области особых успехов армии РФ не было зафиксировано.

Напомним, ранее командир Третьей штурмовой, основатель "Азова" и бывший народный депутат Андрей Белецкий рассказал слабые и сильные стороны Сил обороны Украины. По его словам, наша армия во многих вещах — это постсоветская.