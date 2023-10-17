"Нам потрібен асиметричний шлях": Білецький розповів про сильні та слабкі сторони Сил оборони

Командир Третьої штурмової, засновник "Азову" та колишній народний депутат Андрій Білецький. Фото: "Апостроф"

Командир Третьої штурмової, засновник "Азову" та колишній народний депутат Андрій Білецький розповів слабкі та сильні сторони Сил оборони України. За його словами, наша армія в багатьох речах — це пострадянська.

Про це Андрій Білецький сказав в інтерв'ю "Українській правді".

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Сильні та слабкі сторони Сил оборони

За словами Білецького, проти України стоїть російська, "постсовкова" армія зі своїми слабкими і сильними сторонами.

Він каже, що російська сухопутна компонента ніколи не буде високоякісною, адже вона просто не встигає навчитися і професіоналізуватися. Окупанти воюють дуже поганим людським матеріалом, який ще й абсолютно непрофесійний. За його словами, в них цього "матеріалу" багато.

"Чи зможемо ми за допомогою 50, 100 F-16 зрівнятися з російським авіаційним угрупованням у 200 літаків? Не зможемо. Чи зможемо ми колись зрівнятися по кількості стволів? Скоріш за все, не зможемо. По кількості бронетехніки? Скоріш за все, не зможемо", — наголосив Білецький.

Командир Третьої штурмової наголосив, якщо Україна буде воювати невишколеними, погано мотивованими частинами проти російських невишколених погано мотивованих частин, то рано чи пізно ворог переламає нас. Це може відбутися через різницю в кількості осіб.

"Якщо ми плануємо перемагати, нам потрібен асиметричний шлях. Якимось чином же спартанці домінували в регіоні Егейського моря, вигравали Перську війну, маючи 4 тисячі вільних громадян проти десятків тисяч в інших полісах або державах? Чому? Через якість бойової підготовки, професіоналізм армії, полководців", — зазначив засновник "Азову".

За словами Білецького, зараз для України надзвичайно важливе питання — це професіоналізація, підняття рівня бойової підготовки, перепідготовки, просування нових технологій, нових тактик, дуже швидкої перепідготовки людей.

Він каже, що Сили оборони вигравала на першому етапі, адже в окупантів армія, яка не воювала. За його словами, в України був величезний оперативний резерв, який мав уявлення про війну.

"Друге — це те, що в армію ломанулися в перші дні війни десятки, якщо не сотні тисяч дуже високомотивованих людей. Так, вони були цивільні, але в них була величезна мотивація. Мотивація вчитися, мотивація воювати. Але час іде. Ми зазнали значних втрат — частина цих людей загинула, частина поранені", — розповів Білецький.

Втома від війни

Командир Третьої штурмової наголосив, що немає жодної війни, де ентузіазм стосовно війни зростає, тому втома від війни — це абсолютно нормально.

"Якісна підготовка — це також про мотивацію. Не може бути мотивації в людини, яка погано розуміє, як накладається турнікет, яка не на високому рівні володіє власною зброєю. Чому? Тому що сфера військової справи для нього це щось невідоме. Невідоме завжди лякає. Як тільки ти людині даєш мотивацію у вигляді якісної підготовки, вона чудово воює", — додав Білецький.

Нагадаємо, командир Третьої штурмової, засновник "Азову" та колишній народний депутат Андрій Білецький розповів, чи можливо звільнити тимчасово окупований Маріуполь Донецької області. За його словами, перемогти Росію складно, але абсолютно реально.

Також ми писали, що Андрій Білецький розказав про стратегію українського контрнаступу. Він вказав, що в України залишилось небагато варіантів для наступу.