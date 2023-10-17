"Нам нужен асимметричный путь": Билецкий рассказал о сильных и слабых сторонах Сил обороны

Командир Третьей штурмовой, основатель "Азова" и бывший народный депутат Андрей Билецкий. Фото: "Апостроф"

Командир Третьей штурмовой, основатель "Азова" и бывший народный депутат Андрей Билецкий рассказал о слабых и сильных сторонах Сил обороны Украины. По его словам, наша армия во многих вещах — это постсоветская.

Об этом Андрей Билецкий сказал в интервью "Украинской правде".

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По словам Билецкого, против Украины стоит российская "постсовковая" армия со своими слабыми и сильными сторонами.

Он говорит, что российская сухопутная компонента никогда не будет высококачественной, ведь она просто не успевает научиться и профессионализироваться. Оккупанты воюют очень плохим человеческим материалом, который еще и абсолютно непрофессиональный. По его словам, у них этого "материала" много.

"Сможем ли мы с помощью 50, 100 F-16 сравниться с российской авиационной группировкой в 200 самолетов? Не сможем. Сможем ли мы когда-то сравниться по количеству стволов? Скорее всего, не сможем. По количеству бронетехники? Скорее всего, не сможем", — подчеркнул Билецкий.

Командир Третьей штурмовой подчеркнул, если Украина будет воевать невышколенными, плохо мотивированными частями против российских невышколенных, плохо мотивированных частей, то рано или поздно враг переломит нас. Это может произойти из-за разницы в количестве человек.

"Если мы планируем побеждать, нам нужен асимметричный путь. Каким-то образом спартанцы доминировали в регионе Эгейского моря, выигрывали Персидскую войну, имея 4 тысячи свободных граждан против десятков тысяч в других полисах или государствах? Почему? Из-за качества боевой подготовки, профессионализма армии, полководцев", — отметил основатель "Азова".

По словам Билецкого, сейчас для Украины чрезвычайно важный вопрос — это профессионализация, поднятие уровня боевой подготовки, переподготовки, продвижение новых технологий, новых тактик, очень быстрой переподготовки людей.

Он говорит, что Силы обороны выигрывала на первом этапе, ведь у оккупантов армия, которая не воевала. По его словам, у Украины был огромный оперативный резерв, имевший представление о войне.

"Второе — это то, что в армию ломанулись в первые дни войны десятки, если не сотни тысяч очень высокомотивированных людей. Да, они были гражданские, но у них была огромная мотивация. Мотивация учиться, мотивация воевать. Но время идет. Мы понесли значительные потери — часть этих людей погибла, часть ранены", — рассказал Билецкий.

Усталость от войны

Командир Третьей штурмовой подчеркнул, что нет никакой войны, где энтузиазм по отношению к войне растет, поэтому усталость от войны — это абсолютно нормально.

"Качественная подготовка — это также о мотивации. Не может быть мотивации у человека, который плохо понимает, как накладывается турникет, который не на высоком уровне владеет собственным оружием. Почему? Потому что сфера военного дела для него — это что-то неизвестное. Неизвестное всегда пугает. Как только ты человеку даешь мотивацию в виде качественной подготовки, он прекрасно воюет", — добавил Билецкий.

Напомним, командир Третьей штурмовой, основатель "Азова" и бывший народный депутат Андрей Билецкий рассказал, возможно ли освободить временно оккупированный Мариуполь Донецкой области. По его словам, победить Россию сложно, но абсолютно реально.

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