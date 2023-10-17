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Засновник "Азову" розповів про стратегію українського контрнаступу

17 жовтня 2023 14:15
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Засновник "Азову" розповів про стратегію українського контрнаступу
Андрій Білецький. Фото: Національний корпус
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Командир Третьої штурмової бригади, засновник  "Азову" Андрій Білецький розказав про стратегію українського контрнаступу. Він вказав, що в України залишилось не багато варіантів для наступу.

Про це він заявив під час інтерв'ю Українській правді.

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Варіант лише один

На думку Андрія Білецького, для українського напрямку є лише один варіант контрнаступу — південь. Проте для росіян є чимало можливостей, вони можуть наступати де завгодно так як "знаходяться на зовнішньому контурі комунікацій".

"У нас варіантів небагато. Тобто фактично у нас є один варіант напрямку - це південь. Там можна обирати різні ділянки південного фронту. Але південь для нас безальтернативний", — сказав командир.

Все правильно

Також він додав, що вирізання сухопутного коридору може призвести до падіння Кримського анклава, але коли він знову може стати анклавом, то там є усі шанси на успіх, так як тримати флот і авіацію там неможливо.

"Тому напрямок обраний правильно. Все правильно зроблено чи не правильно? Моє відчуття: я вважаю, що нас нічого не гнало і можна було накопичити сили і ресурси", — зазначив Білецький.

Він переконаний, що обраний напрямок є вірним, але через погодні умови ближчим часом ЗСУ буде складно продовжувати контрнаступ. Зима стане найкращим часом для зручного наступу.

Як ми раніше писали, Наступ російських сил на Авдіївку Донецької області, ймовірно, найзначніша наступальна операція, проведена Росією як мінімум із січня 2023 року. Однак через брак і повільний прогрес їм не вдасться захопити місто у найближчій перспективі.

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