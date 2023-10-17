Наймасштабніший наступ РФ: у британській розвідці розповіли про бої в Авдіївці

Окупанти їдуть на танку. Фото: росЗМІ

Наступ російських сил на Авдіївку Донецької області, ймовірно, найзначніша наступальна операція, проведена Росією як мінімум із січня 2023 року. Однак через брак і повільний прогрес їм не вдасться захопити місто у найближчій перспективі.

Про це повідомляє Міністерство оборони Британії із посиланням на дані розвідки.

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У британській розвідці розповіли, що Росія розпочала скоординований наступ у кількох напрямках на сході України. Російські війська на Донеччині ведуть комбінований наступ на добре захищене місто Авдіївку, яке знаходиться на лінії фронту з 2014 року.

"Це місто є основною перешкодою на шляху російських військ у їхній найбільшій меті — взяти під контроль Донецьку область", — йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначили, що цей наступ росіян — найзначніша наступальна операція, проведена Росією як мінімум із січня 2023 року. Атака загарбників, швидше за все, здійснюється кількома бронетанковими батальйонами, які намагаються оточити місто. При цьому українські сили поки що стримують наступ росіян, а останні втрачають важку техніку та особовий склад.

Там наголосили, що дуже повільний прогрес і шалені втрати призвели до зміни повідомлень Росії з наступу на "активну оборону", оскільки успішне взяття Авдіївки виглядає дедалі більш малоймовірним у короткостроковій перспективі.

Нагадаємо, нещодавно аналітики ISW розповіли, що російський диктатор Путін намагається знизити очікування від наступу на Авдіївку і все частіше заявляє, що це "не наступ, а активна оборона".

Окрім того, в ISW розповіли, з якими проблемами стикається армія РФ під час невдалого наступу на Авдіївку.