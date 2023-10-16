Путін намагається знизити очікування від наступу на Авдіївку, — ISW

Російський диктатор Володимир Путін. Фото: росЗМІ

Президент Росії Володимир Путін та військове керівництво РФ змінили риторику щодо наступу окупантів на Авдіївку, "зменшуючи очікування" щодо ймовірного просування на цьому напрямку. Диктатор назвав операцію своїх військ в цьому населеному пункті "активною обороною".

Про це йдеться в щоденному звіті американському Інституті вивчення війни (ISW).

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Як відомо, 15 жовтня російський диктатор в інтерв'ю російському державному телебаченню заявив, що операція його військ на цьому напрямку це "активна оборона". Аналітики вважають, що це для того, аби применшити очікування провального наступу поблизу Авдіївки.

"Російські війська навряд чи здійснять значні прориви або відріжуть українські сили в населеному пункті в найближчій перспективі, а потенційні масштабні просування, ймовірно, вимагатимуть значного і тривалого залучення особового складу та матеріальних засобів", — підкреслили в звіті.

Напередодні російські мілблогери заявляли, що армія РФ просунулись на Авдіївському напрямку на понад десять кілометрів.

"Вони, ймовірно, перебільшили ступінь успіхів росіян поблизу Авдіївки під час початкових наступальних операцій і висловили оптимізм щодо швидкого просування росіян", — пояснили аналітики.

Відтоді деякі російські мілблогери визнали труднощі з просуванням росіян біля Авдіївки та відзначили, що російські війська знизили темпи наступальних операцій навколо населеного пункту.

Нагадаємо, російська наступальна операція в районі Авдіївки у п'ятницю, 13 жовтня, зазнала невдач у всьому місті. Водночас Сили оборони України продовжують відбивати ворожі атаки.

Окрім того, в ISW розповіли, з якими проблемами стикається армія РФ під час невдалого наступу на Авдіївку.