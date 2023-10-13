Підрозділи ЗСУ в Авдіївці, 110-та і 59-та механізовані бригади

Військовослужбовці 110-ої окремої механізованої бригади ім. Марка Безручка. Фото: Facebook 110-ої бригади

На початку жовтня російські окупаційні війська почали новий масований наступ на східному фронті. Про головну гарячу точку на театрі воєнних дій, Авдіївку, та про українські підрозділи, які тримають оборону на цьому напрямку — у сьогоднішньому матеріалі.

Авдіївський штурм

Через кілька днів після того, як світовою подією номер один стало вторгнення терористичної організації ХАМАС на територію Ізраїлю, російські окупаційні війська розпочали новий наступ на позиції українських захисників.

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Чому саме зараз? Колишній заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України, генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко, до якого Новини.LIVE звернулися за коментарем, пояснив, що російському керівництву конче необхідні хоч якісь перемоги. Закінчується 2023 рік, який запам’ятався лише кривавою битвою за Бахмут, де окупанти втратили величезну кількість людей — і отримали мінімальний зиск. Путіну потрібні успіхи, тому, скажімо, в районі Авдіївки загарбники атакують особливо запекло.

Авдіївка стала одним із ключових напрямків російського наступу з кількох причин. По-перше, українські захисники тримають тут успішну оборону ще з 2014 року, маючи зручний майданчик для контролю за Донецьком – що не може не нервувати окупантів.

Крім того, на північному та південному флангах навколо Авдіївки російські окупаційні підрозділи мали певні локальні успіхи — зокрема, в районі Опитного чи Водяного. Тож вони, як пояснив генерал-лейтенант Романенко, прагнуть оточити українські війська, зосереджені у цьому місті Донецької області — інакше кажучи, створити "котел" для підрозділів Сил оборони України.

Втім, наші війська успішно тримають оборону, ведучи протягом останніх днів фактично один безкінечний бій, який не переривається ні на хвилину. За свою мужність та стійкість українські захисники отримали більш ніж красномовне прізвисько — "титани Авдіївки". Хто ж ці титани, які саме підрозділи Збройних сил України тримають оборону в кількох кілометрах від окупованого уже дев’ять років Донецька?

110-та бригада

Одним із головних підрозділів ЗСУ, які обороняють українську Авдіївку від російських окупантів, є 110-та окрема механізована бригада. Ця бригада, на відміну від інших, задіяних на східному напрямку (і, зокрема, в районі Авдіївки), є новою – її створення почалося після повномасштабного вторгнення російських окупантів 24 лютого 2022 року.

Оперативна робота командування новоствореної бригади дозволила уже в березні того ж року дислокуватися в Авдіївці, де і 110-та бригада перебуває і на сьогоднішній день. І увесь цей час військовослужбовці цього підрозділу не просто тримають успішну оборону на цьому напрямку, а ще й проводять контрнаступальні операції.

Успіхи бригади були відзначені державними нагородами. Так, 24 серпня минулого року, цей підрозділ отримав почесне звання — імені генерал-хорунжого Марка Безручка. Це ймення дуже символічне, бо саме Безручко був одним із творців "Дива над Віслою", де польська армія, підсилена військами УНР, 1920 року зупинила війська більшовицької Росії.

Варто відзначити, що і командир бригади, полковник Микола Чумак, який очолює 110-ту з 12 квітня минулого року, саме на цій посаді здобув звання Герой України (у грудні 2022 року), а також орден Богдана Хмельницького ІІ ступеню. Ці нагороди для очільника підрозділу цілком прозоро характеризують і саму бригаду імені Марка Безручка.

А у одному із останніх традиційних щовечірніх звернень Президент України Володимир Зеленський відзначив стійкість і успішність низки українських бригад, які тримають оборону на східному фронті. Серед них була згадана і 110-та окрема механізована бригада. Але не тільки вона.

59-та бригада

Іншим підрозділом, який успішно тримає оборону на Авдіївському напрямку, є 59-та окрема мотопіхотна бригада. На відміну від 110-ої, ця бригада уже має досить довгу історію боротьби із російськими окупантами. Бо створена вона була ще у грудні 2014 року.

59-ту бригаду тоді створили на базі низки батальйонів, зокрема, 45-го окремого мотопіхотного (колишнього 5-го батальйону охорони Повітряних сил ЗСУ). Місцем дислокації новоствореного підрозділу стало місто Гайсин у Вінницькій області. А уже наступного року, на День Незалежності 2015 року 59-та бригада отримала свій прапор.

З вересня того ж року бригада була перекинута у зону АТО — де і тримала оборону на різних ділянках лінії розмежування, як у Донецькій, так і у Луганській областях. А 6 травня 2020-го 59-та отримала почесну назву — імені Якова Гандзюка. Як і згаданий раніше Марко Безручко, Яків Гандзюк — це один із героїв Перших Визвольних змагань. Він був отаманом бригади в армії УНР.

Після початку повномасштабної війни бригада імені Якова Гандзюка дислокувалася на південному напрямку. Вона пройшла шлях від весняно-літнього захисту Миколаєва до осіннього контрнаступу і звільнення Херсона та правобережної частини Херсонської області. Увесь цей час, з лютого 2022 року, бригадою керує полковник Вадим Сухаревський.

До речі, він, як і його колега із 110-ї — Герой України. Це звання Сухаревський отримав ще 18 червня 2022-го – так високо була оцінена боротьба ввіреної йому бригади за Миколаїв. Тож, як бачимо, у обох бригадах, які тримають оборону в районі Авдіївки командири — справжні герої, що навіть задокументовано. І це свідчить про те, що на жодні серйозні успіхи російським окупантам на цій ділянці фронту не варто розраховувати.