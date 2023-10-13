Подразделения ВСУ в Авдеевке, 110-я и 59-я механизированные бригады

Военнослужащие 110-й отдельной механизированной бригады им. Марка Безручко. Фото: Facebook 110-й бригады

В начале октября российские оккупационные войска начали новое массированное наступление на восточном фронте. О главной горячей точке на театре военных действий, Авдеевке и об украинских подразделениях, которые держат оборону на этом направлении — в сегодняшнем материале.

Авдеевский штурм

Несколько дней спустя после того, как мировым событием номер один стало вторжение террористической организации ХАМАС на территорию Израиля, российские оккупационные войска начали новое наступление на позиции украинских защитников.

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Почему сейчас? Бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко, к которому Новини.LIVE обратились за комментарием, пояснил, что российскому руководству очень необходимы хоть какие-то победы. Заканчивается 2023 год, который запомнился лишь кровавой битвой за Бахмут, где оккупанты потеряли огромное количество людей и получили минимальную выгоду. Путину нужны успехи, поэтому, скажем, в районе Авдеевки захватчики атакуют особенно ожесточенно.

Авдеевка стала одним из ключевых направлений российского наступления по нескольким причинам. Во-первых, украинские защитники держат здесь успешную оборону еще с 2014 года, имея удобную площадку для контроля за Донецком – что не может не нервничать оккупантов.

Кроме того, на северном и южном флангах вокруг Авдеевки российские оккупационные подразделения имели некоторые локальные успехи — в частности, в районе Опросного или Водяного. Так что они, как объяснил генерал-лейтенант Романенко, стремятся окружить украинские войска, сосредоточенные в этом городе Донецкой области — другими словами, создать "котел" для подразделений Сил обороны Украины.

Впрочем, наши войска успешно держат оборону, ведя в течение последних дней фактически один бесконечный бой, который не прерывается ни на минуту. За свое мужество и стойкость украинские защитники получили более чем красноречивое прозвище — "титаны Авдеевки". Кто же эти титаны, какие именно подразделения Вооруженных сил Украины держат оборону в нескольких километрах от оккупированного уже девять лет Донецка?

110-я бригада

Одним из главных подразделений ВСУ, защищающих украинскую Авдеевку от российских оккупантов, является 110-я отдельная механизированная бригада. Эта бригада, в отличие от других, задействованных на восточном направлении (и, в частности, в районе Авдеевки), новая — ее создание началось после полномасштабного вторжения российских оккупантов 24 февраля 2022 года.

Оперативная работа командования новой бригады позволила уже в марте того же года дислоцироваться в Авдеевке, где и 110-я бригада находится и на сегодняшний день. И все это время военнослужащие этого подразделения не просто держат успешную оборону на этом направлении, но и проводят контрнаступательные операции.

Успехи бригады были отмечены государственными наградами. Так, 24 августа прошлого года, это подразделение получило почетное звание имени генерал-хорунжого Марка Безручко. Это имя очень символично, потому что именно Безручко был одним из создателей "Дива над Вислой", где польская армия, усиленная войсками УНР, в 1920 году остановила войска большевистской России.

Стоит отметить, что и командир бригады, полковник Николай Чумак, возглавляющий 110-ю с 12 апреля прошлого года, именно в этой должности получил звание Герой Украины (в декабре 2022 года), а также орден Богдана Хмельницкого ІІ степени. Эти награды для руководителя подразделения вполне прозрачно характеризуют и саму бригаду имени Марка Безручко.

В одном из последних традиционных ежевечерних обращений Президент Украины Владимир Зеленский отметил устойчивость и успешность ряда украинских бригад, которые держат оборону на восточном фронте. Среди них была упомянута и 110-я отдельная механизированная бригада. Но не только она.

59-я бригада

Другим подразделением, успешно держащим оборону на Авдеевском направлении, является 59-я отдельная мотопехотная бригада. В отличие от 110-й, у этой бригады уже достаточно длинная история борьбы с российскими оккупантами. Ибо создана она была еще в декабре 2014 года.

59-ю бригаду тогда создали на базе ряда батальонов, в частности, 45-го отдельного мотопехотного (бывшего 5-го батальона охраны Воздушных сил ВСУ). Местом дислокации вновь подразделения стал город Гайсин в Винницкой области. А уже в следующем году на День Независимости 2015 года 59-я бригада получила свой флаг.

С сентября того же года бригада была переброшена в зону АТО, где и держала оборону на разных участках линии разграничения, как в Донецкой, так и в Луганской областях. А 6 мая 2020-го 59-е получило почетное название — имени Якова Гандзюка. Как и упомянутый ранее Марко Безручко, Яков Гандзюк — это один из героев периода Первой освободительной борьбы. Он был атаманом бригады в армии УНР.

После начала полномасштабной войны бригада имени Якова Гандзюка дислоцировалась на южном направлении. Она прошла путь от весенне-летней защиты Николаева до осеннего контрнаступления и освобождения Херсона и правобережной части Херсонской области. Все это время с февраля 2022 года бригадой руководит полковник Вадим Сухаревский.

Кстати, он, как и его коллега из 110-й — Герой Украины. Это звание Сухаревский получил еще 18 июня 2022 — так высоко была оценена борьба вверенной ему бригады за Николаев. Как видим, в обеих бригадах, которые держат оборону в районе Авдеевки командиры — настоящие герои, что даже задокументировано. И это свидетельствует о том, что ни на какие серьезные успехи российским оккупантам на этом участке фронта не стоит рассчитывать.