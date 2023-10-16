Путин пытается снизить ожидания от наступления на Авдеевку, — ISW

Российский диктатор Владимир Путин. Фото: росСМИ

Президент России Владимир Путин и военное руководство РФ сменили риторику о наступлении оккупантов на Авдеевку, "уменьшая ожидания" относительно вероятного продвижения на этом направлении. Диктатор назвал операцию своих войск в этом населенном пункте "активной обороной".

Об этом говорится в ежедневном отчете американского Института изучения войны (ISW).

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Как известно, 15 октября российский диктатор в интервью российскому государственному телевидению заявил, что операция его войск по этому направлению это "активная оборона". Аналитики считают, что это для того, чтобы уменьшить ожидания провального наступления вблизи Авдеевки.

"Российские войска вряд ли совершат значительные прорывы или отрежут украинские силы в населенном пункте в ближайшей перспективе, а потенциальные масштабные продвижения, вероятно, потребуют значительного и длительного привлечения личного состава и материальных средств", — подчеркнули в отчете.

Накануне российские милблогеры заявляли, что армия РФ продвинулись на Авдеевском направлении более десяти километров.

"Они, вероятно, преувеличили степень успехов россиян вблизи Авдеевки во время начальных наступательных операций и выразили оптимизм по поводу быстрого продвижения россиян", — пояснили аналитики.

С этого момента некоторые российские милблогеры признали трудности с продвижением россиян возле Авдеевки и отметили, что российские войска снизили темпы наступательных операций вокруг населенного пункта.

Напомним, российская наступательная операция в районе Авдеевки в пятницу, 13 октября, потерпела неудачу во всем городе. В то же время Силы обороны Украины продолжают отражать вражеские атаки.

Кроме того, в ISW рассказали, с какими проблемами сталкивается армия РФ во время неудачного наступления на Авдеевку.