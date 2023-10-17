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Самое масштабное наступление РФ: в британской разведке рассказали о боях в Авдеевке

17 октября 2023 11:51
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Самое масштабное наступление РФ: в британской разведке рассказали о боях в Авдеевке
Оккупанты едут на танке. Фото: росСМИ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Наступление российских сил на Авдеевку Донецкой области, по всей вероятности, самая значительная наступательная операция, проведенная Россией как минимум с января 2023 года. Однако из-за нехватки и медленного прогресса им не удастся захватить город в ближайшей перспективе.

Об этом сообщает Министерство обороны Британии со ссылкой на данные разведки.

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В британской разведке рассказали, что Россия начала скоординированное наступление по нескольким направлениям на востоке Украины. Российские войска в Донецкой области ведут комбинированное наступление на хорошо защищенный город Авдеевку, который находится на линии фронта с 2014 года.

"Этот город является основным препятствием на пути российских войск в их наибольшей цели — взять под контроль Донецкую область", — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что это наступление россиян — самая значительная наступательная операция, проведенная Россией как минимум с января 2023 года. Атака захватчиков, скорее всего, осуществляется несколькими бронетанковыми батальонами, пытающимися окружить город. При этом украинские силы пока сдерживают наступление, а оккупанты теряют тяжелую технику и личный состав.

Там подчеркнули, что очень медленный прогресс и безумные потери привели к изменению сообщений России с наступления на "активную оборону", поскольку успешное взятие Авдеевки выглядит все более маловероятным в краткосрочной перспективе.

Напомним, что недавно аналитики ISW рассказали, что российский диктатор Путин пытается снизить ожидания от наступления на Авдеевку и все чаще заявляет, что это "не наступление, а активная оборона".

Кроме того, в ISW рассказали, с какими проблемами сталкивается армия РФ во время неудачного наступления на Авдеевку.

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