Основатель "Азова" рассказал о стратегии украинского контрнаступления

Андрей Белецкий. Фото: Национальный корпус

Командир Третьей штурмовой бригады, основатель "Азова" Андрей Билецкий рассказал о стратегии украинского контрнаступления. Он указал, что у Украины осталось немного вариантов для наступления.

Об этом он заявил во время интервью Украинской правде.

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Вариант только один

По мнению Андрея Билецкого, для украинского направления есть только один вариант контрнаступления — юг. Однако для россиян есть немало возможностей, они могут наступать где угодно, так как "находятся на внешнем контуре коммуникаций".

"У нас вариантов немного. То есть фактически у нас есть один вариант направления — это юг. Там можно выбирать разные участки южного фронта. Но юг для нас безальтернативный", — сказал командир.

Все правильно

Также он добавил, что вырезание сухопутного коридора может привести к падению Крымского анклава, но когда он снова может стать анклавом, там есть все шансы на успех, так как держать флот и авиацию там невозможно.

"Поэтому направление выбрано правильно. Все правильно сделано или не правильно? Мое ощущение: я считаю, что нас ничего не гнало и можно было накопить силы и ресурсы", — отметил Билецкий.

Он убежден, что выбранное направление верное, но из-за погодных условий в ближайшее время ВСУ будет сложно продолжать контрнаступление. Зима станет самым лучшим временем для удобного наступления.

Как мы ранее писали, наступление российских сил на Авдеевку Донецкой области, вероятно, самая значительная наступательная операция, проведенная Россией как минимум с января 2023 года. Однако из-за нехватки и медленного прогресса им не удастся захватить город в ближайшей перспективе.