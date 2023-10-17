Білецький відповів, чи реально звільнити Маріуполь від окупантів

Командир Третьої штурмової, засновник "Азову" та колишній народний депутат Андрій Білецький. Фото: скриншот з відео

Командир Третьої штурмової, засновник "Азову" та колишній народний депутат Андрій Білецький розповів, чи можливо звільнити тимчасово окупований Маріуполь Донецької області. За його словами, перемогти Росію складно, але абсолютно реально.

Про це Андрій Білецький сказав в інтерв'ю "Українській правді".

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Білецький відповів на запитання, чи вірить він у можливість операції зі звільнення Маріуполя найближчим часом.

"Наскучив вже Бахмутський напрямок. Безумовно, хорошо, але за 9 місяців безперервних наскучив. Так, тому треба змінити якісь декорації. Якщо без жартів, то я вірю", — сказав він.

За його словами, це не побажання, а нагальна необхідність. Командир Третьої штурмової наголосив, що Україні доведеться, навіть якщо хтось втомився, боротися за кордони 1991-го року.

"Я вірю, що перемогти Росію, безумовно, складно, але абсолютно реально і можливо. Я вірю, що деокупація Маріуполя теж абсолютно можлива операція. Абсолютно можлива, абсолютно реалістична", — зазначив Білецький.

Він зазначив, що не буде робити короткотривалі прогнози, адже війна — надто серйозна справа. За його словами, Росія — це непростий гравець, однак це країна, яка програла чимало війн та програє й цю.

"Якщо будемо працювати над своїми недоліками і помилками. Якщо будемо спати на успіхах 2022 року або якихось успіхах на Бахмутському чи південному напрямку, ризикуємо колись проснутися з проблемами", — додав він.

Нагадаємо, на вихідних український інформаційний простір збурило опитування молодих громадян України у центрі Києва. Незнання на другому році війни про героїчну оборону Маріуполя спонукало нас нагадати про ту сторінку нинішнього військового конфлікту.

Також ми писали, що Росія прокладає нову автомобільну дорогу з Ростова-на-Дону в окупований Маріуполь на Донеччині. Вона проходитиме далеко від населених пунктів.