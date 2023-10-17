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Билецкий ответил, реально ли освободить Мариуполь от оккупантов

17 октября 2023 13:09
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Билецкий ответил, реально ли освободить Мариуполь от оккупантов
Командир Третьей штурмовой, основатель "Азова" и бывший народный депутат Андрей Билецкий. Фото: скриншот с видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Командир Третьей штурмовой, основатель "Азова" и бывший народный депутат Андрей Билецкий рассказал, возможно ли освободить временно оккупированный Мариуполь Донецкой области. По его словам, победить Россию сложно, но абсолютно реально.

Об этом Андрей Билецкий сказал в интервью "Украинской правде".

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Билецкий ответил на вопрос, верит ли он в возможность операции по освобождению Мариуполя в ближайшее время.

"Наскучило уже Бахмутское направление. Безусловно, хорошо, но за 9 месяцев непрерывных наскучило. Да, поэтому надо сменить какие-то декорации. Если без шуток, то я верю", — сказал он.

По его словам, это не пожелание, а настоятельная необходимость. Командир Третьей штурмовой подчеркнул, что Украине придется, даже если кто-то устал, бороться за границы 1991 года.

"Я верю, что победить Россию, безусловно, сложно, но абсолютно реально и возможно. Я верю, что деоккупация Мариуполя тоже абсолютно возможная операция. Абсолютно возможная, абсолютно реалистичная", — отметил Билецкий.

Он отметил, что не будет делать кратковременные прогнозы, ведь война слишком серьезное дело. По его словам, Россия — это непростой игрок, однако это страна, которая проиграла немало войн и проиграет и эту.

"Если будем работать над своими недостатками и ошибками. Если будем спать на успехах 2022 года или каких-либо успехах на Бахмутском или южном направлении, рискуем когда-нибудь проснуться с проблемами", — добавил он.

Напомним, на выходных украинское информационное пространство возмутило опрос молодых граждан Украины в центре Киева. Незнание на втором году войны о героической обороне Мариуполя побудило нас напомнить о той странице нынешнего военного конфликта.

Также мы писали, что Россия прокладывает новую автомобильную дорогу из Ростова-на-Дону в оккупированный Мариуполь Донецкой области. Она будет проходить вдали от населенных пунктов.

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