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РФ будує нову автотрасу до окупованого Маріуполя

3 жовтня 2023 02:45
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
РФ будує нову автотрасу до окупованого Маріуполя
Супутникові знімки автотраси. Фото: скриншот
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Росія прокладає нову автомобільну дорогу з Ростова-на-Дону в окупований Маріуполь на Донеччині. Вона проходитиме далеко від населених пунктів.

Про це пише російська пресслужба "Радіо Свободи" з посиланням на порівняння супутникових знімків Planet.com за жовтень 2023 та жовтень 2022 року.

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Дорога в окупований Маріуполь

Росіяни будують нову дорогу до тимчасово окупованого Маріуполя.

"На фотографіях з космосу видно, що траса (позначена червоною лінією) пройде далеко від населених пунктів – ймовірно, через складнощі, які може викликати розширення існуючої нині дороги (синя лінія)", — пишуть оглядачі видання.

Раніше радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що Росія будує пряме залізничне сполучення з Маріуполем і Донецьком.

Росіяни вже почали будівництво залізничного мосту біля с. Гранітне через річку Кальміус.

"В разі успіху це дозволить включити існуючу гілку Маріуполь — Асланове — Кальчик — Волноваха в пряме сполучення з Таганрогом та Ростовом-на-Дону. На практиці це не лише глобальне розв'язання питання щодо військової та цивільної логістики, але й кардинальне зниження залежності від залізничного сполучення Кримським мостом", — каже радник мера Маріуполя. 

Нагадаємо, у Маріупольській міській раді розвіяли черговий фейк РФ про те, що у тимчасово окупованому Маріуполі росіяни нібито будують нове житло для місцевих мешканців. Річ у тім, що окупанти зносять зруйновані ними будинки та віддають місце для забудови під іпотеку мігрантам та громадянам Росії. 

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