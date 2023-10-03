РФ строит новую автотрассу в оккупированный Мариуполь

Спутниковые фотографии автотрассы. Фото: скриншот

Россия прокладывает новую автомобильную дорогу из Ростова-на-Дону в оккупированный Мариуполь Донецкой области. Она будет проходить вдали от населенных пунктов.

Об этом пишет российская пресс-служба "Радио Свободы" со ссылкой на сравнение спутниковых снимков Planet.com за октябрь 2023 года и октябрь 2022 года.

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Дорога в оккупированный Мариуполь

Россияне строят новый путь к временно оккупированному Мариуполю.

"На фотографиях из космоса видно, что трасса (обозначенная красной линией) пройдет далеко от населенных пунктов — вероятно, из-за сложностей, которые могут вызвать расширение существующей ныне дороги (синяя линия)", — пишут обозреватели издания.

Ранее советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что Россия строит прямое железнодорожное сообщение с Мариуполем и Донецком.

Россияне уже приступили к строительству железнодорожного моста возле с. Гранитное через реку Кальмиус.

"В случае успеха это позволит включить существующую ветвь Мариуполь — Асланово — Кальчик — Волноваха в прямое сообщение с Таганрогом и Ростовом-на-Дону. На практике это не только глобальное решение вопроса военной и гражданской логистики, но и кардинальное снижение зависимости от железнодорожного сообщения Крымским мостом", — говорит советник мэра Мариуполя.

Напомним, в Мариупольском городском совете развеяли очередной фейк РФ о том, что во временно оккупированном Мариуполе россияне якобы строят новое жилье для местных жителей. Дело в том, что оккупанты сносят разрушенные ими дома и отдают место для застройки под ипотеку мигрантам и гражданам России.