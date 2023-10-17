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Чому для України важливо продовжувати наступ на Сході: пояснення Білецького

17 жовтня 2023 13:30
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Чому для України важливо продовжувати наступ на Сході: пояснення Білецького
Командир Третьої штурмової, засновник “Азову” Андрій Білецький. Фото: Twitter
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Україна продовжує контрнаступ як на Бахмутському, так і на Запорізькому напрямках і обидва вони важливі. Попри критику західних експертів, військові стверджують, що штурми у Бахмуті — це стійкість солдата і грамотність планування на різних рівнях.

Про це заявив командир Третьої штурмової бригади, засновник "Азову" Андрій Білецький в інтерв'ю Українська правда"

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Чому для України важливо продовжувати наступ на Сході

Білецький не погодився із думкою західних військових експертів, що Україні необхідно зосередити наступальні зусилля на півдні країни, а не Бахмутському напрямку. За його словами, треба максимально сумлінно та професійно, з повною самовіддачею військовим під час війни відповідати за свій сектор та за свою безпосередню працю.

"Наша бригада почала свій шлях на Бахмуті в грудні минулого року. Після цього вона фактично весь час спочатку оборонялася на ділянці прориву. Тобто не просто на ділянці наступу, а там, де росіяни локально хотіли зробити прорив. Бригада наступала з тими силами, які були в грудні минулого року: ніяких нових підрозділів, фактично жодної нової техніки, жодних зразків західної", — розповідає військовий. 

Він пояснив, що командири тих бригад, які зробили можливим якраз все це просування на південному фронті на Бахмуті, воюють тими ж силами, які в них були. Відповідно, країна навряд чи розпорошила якимось чином свої сили. Все, що планувалося використати для стратегічної операції на півдні, використовується для стратегічної операції на півдні. 

"Одна 3-тя штурмова з травня звільнила понад 20 квадратних кілометрів території. Мало це чи багато? Хотілося б більше. А з іншого боку, згідно з заявою Міністерства оборони з початку контрнаступу, якраз з травня, Україна звільнила 250 квадратних кілометрів. Тобто вклад цей чималий. І робили ми це тими силами, якими оборонялися", — додав Білецький. 

Він наголосив, що Бахмутський наступ — це стійкість солдата і багато в чому грамотність планування на різних рівнях.

Нагадаємо, 15 вересня бійці 3 окремої штурмової бригади звільнила Андріївку Донецької області та підняли у селищі український прапор. 72-гу ОМСБр бригаду було РФ розбито вщент. 

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