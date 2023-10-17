Почему для Украины важно продолжать наступление на Востоке: объяснение Белецкого

Командир Третьей штурмовой, основатель "Азова" Андрей Белецкий. Фото: Twitter

Украина продолжает контрнаступление как на Бахмутском, так и на Запорожском направлениях, и оба они важны. Несмотря на критику западных экспертов, военные утверждают, что штурмы в Бахмуте — это стойкость солдата, и грамотность планирования на разных уровнях.

Об этом заявил командир Третьей штурмовой бригады, основатель "Азова" Андрей Белецкий в интервью "Українська Правда".

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Белецкий не согласился с мнением западных военных экспертов, что Украине необходимо сосредоточить наступательные усилия на юге страны, а не в Бахмутском направлении. По его словам, нужно максимально добросовестно и профессионально, с полной самоотдачей военным во время войны отвечать за свой сектор и за свой непосредственный труд.

"Наша бригада начала свой путь на Бахмуте в декабре прошлого года. После этого она фактически все время сначала оборонялась на участке прорыва. То есть не просто на участке наступления, а там, где россияне локально хотели совершить прорыв. Бригада наступала с теми силами, которые были в декабре прошлого года: никаких новых подразделений, фактически ни одной новой техники, никаких образцов западной", — рассказывает военный.

Он объяснил, что командиры тех бригад, которые сделали возможным как раз все это продвижение на южном фронте на Бахмуте, воюют теми же силами, которые у них были. Соответственно, страна вряд ли распылила каким-то образом свои силы. Все, что планировалось использовать для стратегической операции на юге, используется для стратегической операции на юге.

"Одна 3-я штурмовая бригада с мая освободила более 20 квадратных километров территории. Мало ли это или много? Хотелось бы больше. А с другой стороны, согласно заявлению Министерства обороны с начала контрнаступления, как раз с мая, Украина освободила 250 квадратных километров. То есть вклад этот немалый. И делали мы это теми силами, которыми оборонялись", — добавил Билецкий.

Он подчеркнул, что Бахмутское наступление — это стойкость солдата и во многом грамотность планирования на разных уровнях.

Напомним, 15 сентября бойцы 3 отдельной штурмовой бригады освободили Андреевку Донецкой области и подняли в поселке украинский флаг. 72-я ОМСБр бригада РФ была полностью разбита.