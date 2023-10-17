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Україна вперше вдарила по окупантах ракетами ATACMS, — WSJ

17 жовтня 2023 16:59
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Україна вперше вдарила по окупантах ракетами ATACMS, — WSJ
Запуск ракети ATACMS. Фото: google.com
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 17 жовтня, Україна вперше вдарила по російських окупантах ракетами ATACMS. Це сталося під час атаки по захопленому аеродрому в Бердянську Запорізької області.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

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Перше використання ATACMS

За інформацією ЗМІ, протягом останніх днів в Україну відправили невелику кількість ракет ATACMS. Журналісти повідомляють, що їх дальність становить близько 160 км.

Нагадаємо, у ніч проти 17 жовтня Збройні сили України успішно уразили район базування аеродрому в тимчасово окупованих Бердянську Запорізької області та Луганську. У результаті операції DRAGONFLY російські вороги зазначили чималих втрат. 

Також ми писали, військовий експерт, полковник ЗСУ Петро Черник заявив, якщо Росія у відповідь на передачу Україні ракет ATACMS застосує ядерну зброю, війна миттєво переросте із російсько-українського конфлікту у світовий масштаб. Але вирахувати імовірність такої реакції Кремля зараз неможливо.

Додамо, американські балістичні ракети ATACMS є значно кориснішими для процесу деокупації України. Головними перевагами їх над крилатими ракетами є кількість та швидкість, що дозволило б ЗСУ проводити масовані ракетні удари по російських військових та логістичних об’єктах.

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