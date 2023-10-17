Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Украина впервые ударила по оккупантам ракетами ATACMS, — WSJ arrow

Украина впервые ударила по оккупантам ракетами ATACMS, — WSJ

17 октября 2023 16:59
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Украина впервые ударила по оккупантам ракетами ATACMS, — WSJ
Запуск ракеты ATACMS. Фото: google.com
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 17 октября, Украина впервые ударила по российским оккупантам ракетами ATACMS. Это произошло во время атаки по захваченному аэродрому в Бердянске Запорожской области.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Читайте также:

Первое использование ATACMS

По информации СМИ, в последние дни в Украину отправили небольшое количество ракет ATACMS. Журналисты сообщают, что их дальность составляет около 160 км.

Напомним, в ночь на 17 октября Вооруженные силы Украины успешно поразили район базирования аэродрома во временно оккупированных Бердянске Запорожской области и Луганске. В результате операции DRAGONFLY российские враги понесли немалые потери.

Также мы писали, военный эксперт, полковник ВСУ Петр Черник заявил, если Россия в ответ на передачу Украине ракет ATACMS применит ядерное оружие, война мгновенно перерастет из российско-украинского конфликта в мировой масштаб. Но вычислить вероятность такой реакции Кремля сейчас невозможно.

Добавим, американские баллистические ракеты ATACMS значительно более полезны для процесса деоккупации Украины. Главными преимуществами их над крылатыми ракетами является количество и скорость, что позволило бы ВСУ проводить массированные ракетные удары по российским военным и логистическим объектам.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:36Шуляк назвала одиннадцать населенных пунктов, которые, вероятно, не будет восстанавливать Украина

10:30 В Украине повестки будут вручать онлайн, но при одном условии

09:28 Мудрик перейдет в другую лигу: "Челси" принял решение

06:40Цены на медь в октябре: сколько стоит 1 кг цветных металлов в Украине

15:16 Пока Коломойский сидит в СИЗО, в нефтяной бизнес пришел новый игрок

None

Бюджет-2024. Что утвердили депутаты к первому чтению и что сами об этом думают

20:40 ТОП 5 лучших смартфонов Xiaomi в 2023 году

08:16 Пенсионерам дадут надбавку в 840 грн: в ПФУ назвали особую категорию граждан

10:09 Роналду возвращается в Европу: он уже выбрал новый клуб

Новость с видео

11:07Сколько будет продолжаться война: новый прогноз от Буданова

15:34 Ученые выяснили, что на самом деле скрывается внутри Луны: это официально

Актуальное по теме