Украина впервые ударила по оккупантам ракетами ATACMS, — WSJ

Запуск ракеты ATACMS. Фото: google.com

Сегодня, 17 октября, Украина впервые ударила по российским оккупантам ракетами ATACMS. Это произошло во время атаки по захваченному аэродрому в Бердянске Запорожской области.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

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Первое использование ATACMS

По информации СМИ, в последние дни в Украину отправили небольшое количество ракет ATACMS. Журналисты сообщают, что их дальность составляет около 160 км.

Напомним, в ночь на 17 октября Вооруженные силы Украины успешно поразили район базирования аэродрома во временно оккупированных Бердянске Запорожской области и Луганске. В результате операции DRAGONFLY российские враги понесли немалые потери.

Также мы писали, военный эксперт, полковник ВСУ Петр Черник заявил, если Россия в ответ на передачу Украине ракет ATACMS применит ядерное оружие, война мгновенно перерастет из российско-украинского конфликта в мировой масштаб. Но вычислить вероятность такой реакции Кремля сейчас невозможно.

Добавим, американские баллистические ракеты ATACMS значительно более полезны для процесса деоккупации Украины. Главными преимуществами их над крылатыми ракетами является количество и скорость, что позволило бы ВСУ проводить массированные ракетные удары по российским военным и логистическим объектам.