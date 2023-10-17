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Операція DRAGONFLY: що знищили ЗСУ під час атаки на аеродром Луганська та Бердянська

17 жовтня 2023 13:48
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Операція DRAGONFLY: що знищили ЗСУ під час атаки на аеродром Луганська та Бердянська
Українські захисники: Фото ілюстративне: president.gov.ua
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У ніч проти 17 жовтня Збройні Сили України успішно уразили район базування аеродрому в тимчасово окупованих Бердянську Запорізької області та Луганську. У результаті операції DRAGONFLY російські вороги зазначили чималих втрат. 

Про це повідомляють Сили Спеціальних Операцій. 

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Деталі операції DRAGONFLY

Повідомляється, що нещодавно українські захисники отримали інформацію про те, що у тимчасово окупованих Бердянську та Луганську російські окупанти активно використовують аеродроми та розміщують на них свою техніку.

Дану інформацію ретельно перевірили та підтвердили. Маючи координати, ЗСУ завдали успішних ударів по аеродромах. 

Втрати окупантів 

У результаті успішної операції, окупанти понесли значні втрати. Зокрема, було знищено:

  • дев’ять гелікоптерів різних модифікацій;
  • спеціальна техніка, яка знаходилася на аеродромах;
  •  пускова установка ППО;
  •  склад боєприпасів;
  • злітні смуги аеродромів. 

Повідомляється, що склад боєприпасів у Бердянську детонував до 4 ранку. Детонація у Луганську тривала до 11 ранку. 

"Втрати у живій силі противника складають десятки загиблими та пораненими. Тіла досі дістають з-під завалів", — додають у ССО. 

Нагадаємо, у ніч проти 17 жовтня у тимчасово окупованому Бердянську лунали потужні вибухи. Відомо, що там був "приліт" в районі базування гелікоптерів та аеродрому. Цю інформацію підтвердили у СтратКомі ЗСУ та Бердянській МВА. 

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