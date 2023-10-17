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ЗСУ уразили гелікоптери та аеродром в окупованому Бердянську

17 жовтня 2023 07:21
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Козюк Тетяна
редактор
ЗСУ уразили гелікоптери та аеродром в окупованому Бердянську
Наслідки вибухів у небі. Фото ілюстративне: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У ніч проти 17 жовтня у тимчасово окупованому Бердянську лунали потужні вибухи. Відомо, що там був "приліт" в районі базування гелікоптерів та аеродрому. 

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, а згодом підтвердили у СтратКомі ЗСУ та Бердянській МВА. 

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Повідомляється, що перші вибухи лунали близько 02:20 та тривали впродовж години. Після успішних влучань в бік аеропорту рухались бригади швидких та рятувальників. 

"ППО окупанта черговий раз довело свою ефективність відсутністю ураження. Рахунковий результат згодом з настанням світлої пори доби. Маріуполю приготуватись", — підписав відео Андрющенко. 

Вранці, о 06:18, у СтратКомі ЗСУ підтвердили успішні удари по гелікоптерах та обладнанню російських окупаційних військ поблизу тимчасово окупованих міст Луганська та Донецька. 

Вибухи та "приліт" у Бердянську 17 жовтня
Підтвердження ударів. Фото: СтратКом ЗСУ

Нагадаємо, у Військово-морських силах підтвердили ураження російського корабля "Павел Державин". Раніше у ЗМІ публікували інформацію про те, що судно начебто напоролося на міну біля окупованого Севастополя.

Додамо, 14 жовтня у Сочі лунали потужні вибухи. 

Також, 15 жовтня в тимчасово окупованому Криму пролунала серія гучних вибухів. Їх було чутно в районі Севастопольської бухти.

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