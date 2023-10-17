Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow ВСУ поразили вертолеты и аэродром в оккупированном Бердянске arrow

ВСУ поразили вертолеты и аэродром в оккупированном Бердянске

17 октября 2023 07:21
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
ВСУ поразили вертолеты и аэродром в оккупированном Бердянске
Последствия взрывов на небе. Фото иллюстративное: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В ночь на 17 октября во временно оккупированном Бердянске раздавались мощные взрывы. Известно, что там был "прилет" в районе базирования вертолетов и аэродрома.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, а впоследствии подтвердили в Страткоме ВСУ и Бердянской ГВА.

Читайте также:

Взрывы и "прилет" в Бердянске

Сообщается, что первые взрывы раздавались около 02:20 и продолжались в течение часа. После успешных попаданий в сторону аэропорта двигались бригады скорых и спасателей.

"ПВО оккупанта в очередной раз доказало свою эффективность поражением. Счетный результат впоследствии с наступлением светлого времени суток. Мариуполю приготовиться", — подписал видео Андрющенко.

Утром, в 06:18, в Страткоме ВСУ подтвердили успешные удары по вертолетам и оборудованию российских оккупационных войск вблизи временно оккупированных городов Луганска и Донецка.

Взрывы и "прилет" в Бердянске 17 октября
Подтверждение ударов. Фото: СтратКом ВСУ

Напомним, в Военно-морских силах подтвердили поражение российского корабля "Павел Державин". Ранее в СМИ публиковали информацию о том, что судно вроде бы напоролось на мину возле оккупированного Севастополя.

Добавим, 14 октября в Сочи раздавались мощные взрывы.

Также 15 октября во временно оккупированном Крыму прозвучала серия громких взрывов. Их было слышно в районе Севастопольской бухты.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:36Шуляк назвала одиннадцать населенных пунктов, которые, вероятно, не будет восстанавливать Украина

10:30 В Украине повестки будут вручать онлайн, но при одном условии

09:28 Мудрик перейдет в другую лигу: "Челси" принял решение

06:40Цены на медь в октябре: сколько стоит 1 кг цветных металлов в Украине

15:16 Пока Коломойский сидит в СИЗО, в нефтяной бизнес пришел новый игрок

None

Бюджет-2024. Что утвердили депутаты к первому чтению и что сами об этом думают

20:40 ТОП 5 лучших смартфонов Xiaomi в 2023 году

08:16 Пенсионерам дадут надбавку в 840 грн: в ПФУ назвали особую категорию граждан

10:09 Роналду возвращается в Европу: он уже выбрал новый клуб

15:34 Ученые выяснили, что на самом деле скрывается внутри Луны: это официально

Новость с видео

11:07Сколько будет продолжаться война: новый прогноз от Буданова

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB
Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз