ВСУ поразили вертолеты и аэродром в оккупированном Бердянске

Последствия взрывов на небе. Фото иллюстративное: google

В ночь на 17 октября во временно оккупированном Бердянске раздавались мощные взрывы. Известно, что там был "прилет" в районе базирования вертолетов и аэродрома.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, а впоследствии подтвердили в Страткоме ВСУ и Бердянской ГВА.

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Сообщается, что первые взрывы раздавались около 02:20 и продолжались в течение часа. После успешных попаданий в сторону аэропорта двигались бригады скорых и спасателей.

"ПВО оккупанта в очередной раз доказало свою эффективность поражением. Счетный результат впоследствии с наступлением светлого времени суток. Мариуполю приготовиться", — подписал видео Андрющенко.

Утром, в 06:18, в Страткоме ВСУ подтвердили успешные удары по вертолетам и оборудованию российских оккупационных войск вблизи временно оккупированных городов Луганска и Донецка.

Подтверждение ударов. Фото: СтратКом ВСУ

Напомним, в Военно-морских силах подтвердили поражение российского корабля "Павел Державин". Ранее в СМИ публиковали информацию о том, что судно вроде бы напоролось на мину возле оккупированного Севастополя.

Добавим, 14 октября в Сочи раздавались мощные взрывы.

Также 15 октября во временно оккупированном Крыму прозвучала серия громких взрывов. Их было слышно в районе Севастопольской бухты.