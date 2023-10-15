Вибухи у Севастополі 15 жовтня: що відомо

У Севастополі лунають потужні вибухи
Вранці 15 жовтня в тимчасово окупованому Криму пролунала серія гучних вибухів. Їх було чутно в районі Севастопольської бухти.
Про це повідомляють місцеві пабліки в Telegram.
Вибухи в Севастополі
За попередньою інформацію, вибухи лунають в районі Південного молу в Севастопольській бухті.
Заява окупаційної влади
Своєю чергою губернатор Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що вибухи в Севастополі пов'язані нібито з навчаннями.
Нагадаємо, у Військово-морських силах підтвердили ураження російського корабля "Павел Державин". Раніше у ЗМІ публікували інформацію про те, що судно начебто напоролося на міну біля окупованого Севастополя.
Додамо, 14 жовтня у Сочі лунали потужні вибухи.
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