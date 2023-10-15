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У Севастополі лунають потужні вибухи

15 жовтня 2023 08:18
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Козюк Тетяна
редактор
Вибухи у Севастополі 15 жовтня: що відомо
Вибухи в Севастополі
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Вранці 15 жовтня в тимчасово окупованому Криму пролунала серія гучних вибухів. Їх було чутно в районі Севастопольської бухти. 

Про це повідомляють місцеві пабліки в Telegram.

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Вибухи в Севастополі

За попередньою інформацію, вибухи лунають в районі Південного молу в Севастопольській бухті. 

Вибухи в Криму
Інформація про вибухи. Фото: скриншот
Вибухи в Севастополі
Інформація про вибухи. Фото: скриншот

Заява окупаційної влади

Своєю чергою губернатор Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що вибухи в Севастополі пов'язані нібито з навчаннями. 

Вибухи в Севастополі 15 жовтян
Заява окупаційної влади. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Військово-морських силах підтвердили ураження російського корабля "Павел Державин". Раніше у ЗМІ публікували інформацію про те, що судно начебто напоролося на міну біля окупованого Севастополя.

Додамо, 14 жовтня у Сочі лунали потужні вибухи. 

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