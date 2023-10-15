Взрывы в Севастополе 15 октября: что известно

Взрывы в Севастополе

Утром 15 октября во временно оккупированном Крыму раздалась серия громких взрывов. Они были слышны в районе Севастопольской бухты.

Об этом сообщают местные паблики в Telegram.

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Взрывы в Севастополе

По предварительной информации, взрывы раздаются в районе Южного мола в Севастопольской бухте.

Информация о взрывах. Фото: скриншот

Информация о взрывах. Фото: скриншот

Заявление оккупационных властей

В свою очередь губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что взрывы в Севастополе связаны якобы с учениями.

Заявление оккупационных властей. Фото: скриншот

Напомним, в Военно-морских силах подтвердили поражение российского корабля "Павел Державин". Ранее в СМИ публиковали информацию о том, что судно вроде бы напоролось на мину возле оккупированного Севастополя.

Добавим, 14 октября в Сочи раздавались мощные взрывы.