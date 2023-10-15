Взрывы в Севастополе 15 октября: что известно

В Севастополе раздаются мощные взрывы
Утром 15 октября во временно оккупированном Крыму раздалась серия громких взрывов. Они были слышны в районе Севастопольской бухты.
Об этом сообщают местные паблики в Telegram.
Взрывы в Севастополе
По предварительной информации, взрывы раздаются в районе Южного мола в Севастопольской бухте.
Заявление оккупационных властей
В свою очередь губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что взрывы в Севастополе связаны якобы с учениями.
Напомним, в Военно-морских силах подтвердили поражение российского корабля "Павел Державин". Ранее в СМИ публиковали информацию о том, что судно вроде бы напоролось на мину возле оккупированного Севастополя.
Добавим, 14 октября в Сочи раздавались мощные взрывы.
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