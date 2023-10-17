Операция DRAGONFLY: что уничтожили ВСУ во время атаки на аэродром Луганска и Бердянска

Украинские защитники: Фото иллюстративное: president.gov.ua

В ночь на 17 октября Вооруженные Силы Украины успешно поразили район базирования аэродрома во временно оккупированных Бердянске Запорожской области и Луганске. В результате операции DRAGONFLY российские враги понесли немалые потери.

Об этом сообщают Силы Специальных Операций.

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Сообщается, что недавно украинские защитники получили информацию о том, что во временно оккупированных Бердянске и Луганске российские оккупанты активно используют аэродромы и размещают на них свою технику.

Данную информацию тщательно проверили и подтвердили. Имея координаты, ВСУ нанесли успешные удары по аэродромам.

Потери оккупантов

В результате успешной операции, оккупанты понесли значительные потери. В частности, было уничтожено:

девять вертолетов разных модификаций;

специальная техника, находившаяся на аэродромах;

пусковая установка ПВО;

состав боеприпасов;

взлетные полосы аэродромов.

Сообщается, что склад боеприпасов в Бердянске детонировал до 4 утра. Детонация в Луганске продолжалась до 11 утра.

"Потери в живой силе противника составляют десятки погибших и раненых. Тела до сих пор извлекают из-под завалов", — добавляют в ССО.

Напомним, в ночь на 17 октября во временно оккупированном Бердянске раздавались мощные взрывы. Известно, что там был "прилет" в районе базирования вертолетов и аэродрома. Эту информацию подтвердили в Страткоме ВСУ и Бердянской МВА.