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Операция DRAGONFLY: что уничтожили ВСУ во время атаки на аэродром Луганска и Бердянска

17 октября 2023 13:48
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Операция DRAGONFLY: что уничтожили ВСУ во время атаки на аэродром Луганска и Бердянска
Украинские защитники: Фото иллюстративное: president.gov.ua
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В ночь на 17 октября Вооруженные Силы Украины успешно поразили район базирования аэродрома во временно оккупированных Бердянске Запорожской области и Луганске. В результате операции DRAGONFLY российские враги понесли немалые потери.

Об этом сообщают Силы Специальных Операций.

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Сообщается, что недавно украинские защитники получили информацию о том, что во временно оккупированных Бердянске и Луганске российские оккупанты активно используют аэродромы и размещают на них свою технику.

Данную информацию тщательно проверили и подтвердили. Имея координаты, ВСУ нанесли успешные удары по аэродромам.

Потери оккупантов

В результате успешной операции, оккупанты понесли значительные потери. В частности, было уничтожено:

  • девять вертолетов разных модификаций;
  • специальная техника, находившаяся на аэродромах;
  • пусковая установка ПВО;
  • состав боеприпасов;
  • взлетные полосы аэродромов.

Сообщается, что склад боеприпасов в Бердянске детонировал до 4 утра. Детонация в Луганске продолжалась до 11 утра.

"Потери в живой силе противника составляют десятки погибших и раненых. Тела до сих пор извлекают из-под завалов", — добавляют в ССО.

Напомним, в ночь на 17 октября во временно оккупированном Бердянске раздавались мощные взрывы. Известно, что там был "прилет" в районе базирования вертолетов и аэродрома. Эту информацию подтвердили в Страткоме ВСУ и Бердянской МВА.

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