Операция DRAGONFLY: что уничтожили ВСУ во время атаки на аэродром Луганска и Бердянска
В ночь на 17 октября Вооруженные Силы Украины успешно поразили район базирования аэродрома во временно оккупированных Бердянске Запорожской области и Луганске. В результате операции DRAGONFLY российские враги понесли немалые потери.
Об этом сообщают Силы Специальных Операций.
Детали сделки DRAGONFLY
Сообщается, что недавно украинские защитники получили информацию о том, что во временно оккупированных Бердянске и Луганске российские оккупанты активно используют аэродромы и размещают на них свою технику.
Данную информацию тщательно проверили и подтвердили. Имея координаты, ВСУ нанесли успешные удары по аэродромам.
Потери оккупантов
В результате успешной операции, оккупанты понесли значительные потери. В частности, было уничтожено:
- девять вертолетов разных модификаций;
- специальная техника, находившаяся на аэродромах;
- пусковая установка ПВО;
- состав боеприпасов;
- взлетные полосы аэродромов.
Сообщается, что склад боеприпасов в Бердянске детонировал до 4 утра. Детонация в Луганске продолжалась до 11 утра.
"Потери в живой силе противника составляют десятки погибших и раненых. Тела до сих пор извлекают из-под завалов", — добавляют в ССО.
Напомним, в ночь на 17 октября во временно оккупированном Бердянске раздавались мощные взрывы. Известно, что там был "прилет" в районе базирования вертолетов и аэродрома. Эту информацию подтвердили в Страткоме ВСУ и Бердянской МВА.
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