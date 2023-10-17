Куди можуть дістати ракети ATACMS: карта

Ракети ATACMS. Фото: скриншот DeepState

В ніч проти 17 жовтня Сили оборони України вперше застосували ракети ATACMS американського виробництва, які днями таємно передали в Україну. Це сталося під час атаки по захопленому аеродрому в Бердянську Запорізької області.

Відповідну карту опублікував Telegram-канал INSIDER.

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Карта цілей ATACMS. Фото: INSIDER

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Чаплинка:

Три одиниці Ка-52

Дві одиниці Мі-24 та один Мі-8

Гвардійське:

П'ять одиниць Су-24М

П'ять одиниць Су-27

Котовське

Позиційний район російського ППО

Саки

Вісім одиниць Су-24М

13 одиниць СУ-27/30

Дві одиниці Міг-29

Кача

Один Мі-8

Севастополь

Позиційний район російського ППО

Один сторожовий корабель проєкту 1135

Один ракетний корабель проєкту 1239

Три БДК проєкту 775

Один БДК проєкту 1111 "Іван Грен"

Один підводний корабель типу "Варшавянка"

Бельбек

П'ять одиниць Су-35

Три одиниці Су-34

26 одиниць Су-27

Сімферополь

Позиційний район російського ППО

Кіровське

П'ять одиниць Су-30

П'ять одиниць Міг-29

Дві одиниці Мі-28

Три одиниці Мі-8

Феодосія

Дві одиниці базових тральників проєкту 12700

Один БДК проєкту 775

Один малий ракетний корабель проєкту 22800

Керч

Позиційний район російського ППО

Один малий ракетний корабель проєкту 21631

Один малий ракетний корабель проєкту 22800

Патрульний корвет проєкту 22160

Малий протичовновий корабель проєкту 1124М

Стрєлкове

Позиційний район російського ППО

Шість одиниць Мі-24

Три одиниці Мі-8

Джанкой

Чотири одиниці Су-25

Десять одиниць Ка-52

Десять одиниць Мі-28Н

24 одиниці Мі-8

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський підтвердив застосування ракет ATACMS Силами оборони. Днями вони були таємно передані в Україну.

Раніше ми писали, що Сполучені Штати Америки виконали все, про що просив Президент України Володимир Зеленський під час візиту в Білий дім 22 вересня. Ймовірно, Штати передадуть ракети ATACMS.