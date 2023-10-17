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Куди можуть дістати ракети ATACMS: карта

17 жовтня 2023 20:12
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Куди можуть дістати ракети ATACMS: карта
Ракети ATACMS. Фото: скриншот DeepState
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

В ніч проти 17 жовтня Сили оборони України вперше застосували ракети ATACMS американського виробництва, які днями таємно передали в Україну. Це сталося під час атаки по захопленому аеродрому в Бердянську Запорізької області.

Відповідну карту опублікував Telegram-канал INSIDER.

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Карта цілей ATACMS. Фото: INSIDER

Куди тепер дістануть ЗСУ

Чаплинка:

  • Три одиниці Ка-52
  • Дві одиниці Мі-24 та один Мі-8

Гвардійське:

  • П'ять одиниць Су-24М
  • П'ять одиниць Су-27

Котовське

  • Позиційний район російського ППО

Саки

  • Вісім одиниць Су-24М
  • 13 одиниць СУ-27/30
  • Дві одиниці Міг-29

Кача

  • Один Мі-8

Севастополь

  • Позиційний район російського ППО
  • Один сторожовий корабель проєкту 1135
  • Один ракетний корабель проєкту 1239
  • Три БДК проєкту 775
  • Один БДК проєкту 1111 "Іван Грен"
  • Один підводний корабель типу "Варшавянка"

Бельбек

  • П'ять одиниць Су-35
  • Три одиниці Су-34
  • 26 одиниць Су-27

Сімферополь

  • Позиційний район російського ППО

Кіровське

  • П'ять одиниць Су-30
  • П'ять одиниць Міг-29
  • Дві одиниці Мі-28
  • Три одиниці Мі-8

Феодосія 

  • Дві одиниці базових тральників проєкту 12700
  • Один БДК проєкту 775
  • Один малий ракетний корабель проєкту 22800

Керч

  • Позиційний район російського ППО
  • Один малий ракетний корабель проєкту 21631
  • Один малий ракетний корабель проєкту 22800
  • Патрульний корвет проєкту 22160
  • Малий протичовновий корабель проєкту 1124М

Стрєлкове

  • Позиційний район російського ППО
  • Шість одиниць Мі-24
  • Три одиниці Мі-8

Джанкой

  • Чотири одиниці Су-25
  • Десять одиниць Ка-52
  • Десять одиниць Мі-28Н
  • 24 одиниці Мі-8

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський підтвердив застосування ракет ATACMS Силами оборони. Днями вони були таємно передані в Україну. 

Раніше ми писали, що Сполучені Штати Америки виконали все, про що просив Президент України Володимир Зеленський під час візиту в Білий дім 22 вересня. Ймовірно, Штати передадуть ракети ATACMS.

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