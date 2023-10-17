Куди можуть дістати ракети ATACMS: карта
В ніч проти 17 жовтня Сили оборони України вперше застосували ракети ATACMS американського виробництва, які днями таємно передали в Україну. Це сталося під час атаки по захопленому аеродрому в Бердянську Запорізької області.
Відповідну карту опублікував Telegram-канал INSIDER.
Куди тепер дістануть ЗСУ
Чаплинка:
- Три одиниці Ка-52
- Дві одиниці Мі-24 та один Мі-8
Гвардійське:
- П'ять одиниць Су-24М
- П'ять одиниць Су-27
Котовське
- Позиційний район російського ППО
Саки
- Вісім одиниць Су-24М
- 13 одиниць СУ-27/30
- Дві одиниці Міг-29
Кача
- Один Мі-8
Севастополь
- Позиційний район російського ППО
- Один сторожовий корабель проєкту 1135
- Один ракетний корабель проєкту 1239
- Три БДК проєкту 775
- Один БДК проєкту 1111 "Іван Грен"
- Один підводний корабель типу "Варшавянка"
Бельбек
- П'ять одиниць Су-35
- Три одиниці Су-34
- 26 одиниць Су-27
Сімферополь
- Позиційний район російського ППО
Кіровське
- П'ять одиниць Су-30
- П'ять одиниць Міг-29
- Дві одиниці Мі-28
- Три одиниці Мі-8
Феодосія
- Дві одиниці базових тральників проєкту 12700
- Один БДК проєкту 775
- Один малий ракетний корабель проєкту 22800
Керч
- Позиційний район російського ППО
- Один малий ракетний корабель проєкту 21631
- Один малий ракетний корабель проєкту 22800
- Патрульний корвет проєкту 22160
- Малий протичовновий корабель проєкту 1124М
Стрєлкове
- Позиційний район російського ППО
- Шість одиниць Мі-24
- Три одиниці Мі-8
Джанкой
- Чотири одиниці Су-25
- Десять одиниць Ка-52
- Десять одиниць Мі-28Н
- 24 одиниці Мі-8
Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський підтвердив застосування ракет ATACMS Силами оборони. Днями вони були таємно передані в Україну.
Раніше ми писали, що Сполучені Штати Америки виконали все, про що просив Президент України Володимир Зеленський під час візиту в Білий дім 22 вересня. Ймовірно, Штати передадуть ракети ATACMS.
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