Куда могут достать ракеты ATACMS: карта

Ракеты ATACMS. Фото: скриншот DeepState

В ночь на 17 октября Силы обороны Украины впервые применили ракеты ATACMS американского производства, которые тайно передали в Украину. Это произошло во время атаки по захваченному аэродрому в Бердянске Запорожской области.

Соответствующую карту опубликовал Telegram-канал INSIDER.

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Карта целей ATACMS. Фото: INSIDER

Куда теперь достанут ВСУ

Чаплинка:

Три единицы Ка-52

Две единицы Ми-24 и один Ми-8

Гвардейское:

Пять единиц Су-24М

Пять единиц Су-27

Котовское

Позиционный район российского ПВО

Саки

Восемь единиц Су-24М

13 единиц СУ-27/30

Две единицы Миг-29

Кача

Один Ми-8

Севастополь

Позиционный район российского ПВО

Один сторожевой корабль проекта 1135

Один ракетный корабль проекта 1239

Три БДК проекта 775

Один БДК проекта 1111 "Иван Грен"

Один подводный корабль типа "Варшавянка"

Бельбек

Пять единиц Су-35

Три единицы Су-34

26 единиц Су-27

Симферополь

Позиционный район российского ПВО

Кировское

Пять единиц Су-30

Пять единиц Миг-29

Две единицы Ми-28

Три единицы Ми-8

Феодосия

Две единицы базовых тральщиков проекта 12700

Один БДК проекта 775

Один малый ракетный корабль проекта 22800

Керчь

Позиционный район российского ПВО

Один малый ракетный корабль проекта 21631

Один малый ракетный корабль проекта 22800

Патрульный корвет проекта 22160

Малый противолодочный корабль проекта 1124М

Стрелковое

Позиционный район российского ПВО

Шесть единиц Ми-24

Три единицы Ми-8

Джанкой

Четыре единицы Су-25

Десять единиц Ка-52

Десять единиц Ми-28Н

24 единицы Ми-8

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил применение ракет ATACMS силами обороны. На днях они были тайно переданы в Украину.

Ранее мы писали, что Соединенные Штаты Америки выполнили все, что просил Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Белый дом 22 сентября. Вероятно, Штаты передадут ракеты ATACMS.