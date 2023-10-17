Куда могут достать ракеты ATACMS: карта
В ночь на 17 октября Силы обороны Украины впервые применили ракеты ATACMS американского производства, которые тайно передали в Украину. Это произошло во время атаки по захваченному аэродрому в Бердянске Запорожской области.
Соответствующую карту опубликовал Telegram-канал INSIDER.
Куда теперь достанут ВСУ
Чаплинка:
- Три единицы Ка-52
- Две единицы Ми-24 и один Ми-8
Гвардейское:
- Пять единиц Су-24М
- Пять единиц Су-27
Котовское
- Позиционный район российского ПВО
Саки
- Восемь единиц Су-24М
- 13 единиц СУ-27/30
- Две единицы Миг-29
Кача
- Один Ми-8
Севастополь
- Позиционный район российского ПВО
- Один сторожевой корабль проекта 1135
- Один ракетный корабль проекта 1239
- Три БДК проекта 775
- Один БДК проекта 1111 "Иван Грен"
- Один подводный корабль типа "Варшавянка"
Бельбек
- Пять единиц Су-35
- Три единицы Су-34
- 26 единиц Су-27
Симферополь
- Позиционный район российского ПВО
Кировское
- Пять единиц Су-30
- Пять единиц Миг-29
- Две единицы Ми-28
- Три единицы Ми-8
Феодосия
- Две единицы базовых тральщиков проекта 12700
- Один БДК проекта 775
- Один малый ракетный корабль проекта 22800
Керчь
- Позиционный район российского ПВО
- Один малый ракетный корабль проекта 21631
- Один малый ракетный корабль проекта 22800
- Патрульный корвет проекта 22160
- Малый противолодочный корабль проекта 1124М
Стрелковое
- Позиционный район российского ПВО
- Шесть единиц Ми-24
- Три единицы Ми-8
Джанкой
- Четыре единицы Су-25
- Десять единиц Ка-52
- Десять единиц Ми-28Н
- 24 единицы Ми-8
Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил применение ракет ATACMS силами обороны. На днях они были тайно переданы в Украину.
Ранее мы писали, что Соединенные Штаты Америки выполнили все, что просил Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Белый дом 22 сентября. Вероятно, Штаты передадут ракеты ATACMS.
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