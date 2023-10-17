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Куда могут достать ракеты ATACMS: карта

17 октября 2023 20:12
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Куда могут достать ракеты ATACMS: карта
Ракеты ATACMS. Фото: скриншот DeepState
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В ночь на 17 октября Силы обороны Украины впервые применили ракеты ATACMS американского производства, которые тайно передали в Украину. Это произошло во время атаки по захваченному аэродрому в Бердянске Запорожской области.

Соответствующую карту опубликовал Telegram-канал INSIDER.

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Карта целей ATACMS. Фото: INSIDER

Куда теперь достанут ВСУ

Чаплинка:

  • Три единицы Ка-52
  • Две единицы Ми-24 и один Ми-8

Гвардейское:

  • Пять единиц Су-24М
  • Пять единиц Су-27

Котовское

  • Позиционный район российского ПВО

Саки

  • Восемь единиц Су-24М
  • 13 единиц СУ-27/30
  • Две единицы Миг-29

Кача

  • Один Ми-8

Севастополь

  • Позиционный район российского ПВО
  • Один сторожевой корабль проекта 1135
  • Один ракетный корабль проекта 1239
  • Три БДК проекта 775
  • Один БДК проекта 1111 "Иван Грен"
  • Один подводный корабль типа "Варшавянка"

Бельбек

  • Пять единиц Су-35
  • Три единицы Су-34
  • 26 единиц Су-27

Симферополь

  • Позиционный район российского ПВО

Кировское

  • Пять единиц Су-30
  • Пять единиц Миг-29
  • Две единицы Ми-28
  • Три единицы Ми-8

Феодосия

  • Две единицы базовых тральщиков проекта 12700
  • Один БДК проекта 775
  • Один малый ракетный корабль проекта 22800

Керчь

  • Позиционный район российского ПВО
  • Один малый ракетный корабль проекта 21631
  • Один малый ракетный корабль проекта 22800
  • Патрульный корвет проекта 22160
  • Малый противолодочный корабль проекта 1124М

Стрелковое

  • Позиционный район российского ПВО
  • Шесть единиц Ми-24
  • Три единицы Ми-8

Джанкой

  • Четыре единицы Су-25
  • Десять единиц Ка-52
  • Десять единиц Ми-28Н
  • 24 единицы Ми-8

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил применение ракет ATACMS силами обороны. На днях они были тайно переданы в Украину.

Ранее мы писали, что Соединенные Штаты Америки выполнили все, что просил Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Белый дом 22 сентября. Вероятно, Штаты передадут ракеты ATACMS.

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