Первый запуск: ВСУ показали эффектный полет ракет ATACMS

Запуск ATACMS. Фото: скриншот

Вооруженные силы Украины показали работу американских оперативно-тактических ракет ATACMS по российским позициям. Судя по всему, запуск происходил из переданных Украине РСЗО HIMARS.

Об этом сообщает Стратегическое командование ВСУ.

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На опубликованном видео видно, что запуск трех ракет происходил из американских реактивных систем залпового огня HIMARS, служащих пусковой установкой в результате замены стартового механизма запуска.

"ATACMS. Работа наших воинов. Спасибо вам за службу! Спасибо партнерам за поддержку", — написал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Напомним, что применение ATACMS подтвердил президент Украины Владимир Зеленский.

Сообщалось, что эти ракеты атаковали российские аэродромы в Бердянске и Луганске, где базировались российские фронтовые и штурмовые вертолеты.

Впоследствии об этом заявили и российские военные, опубликовав остатки ракет.

А также появились данные, куда могут достать новые ракеты, и информация о российских фронтовых аэродромах и бухтах, где россияне прячут вертолеты и военные корабли.