Что говорят россияне о передаче Украине ATACMS

ATACMS. Фото: Mariusz Burcz

Недавно Украина получила от Соединенных Штатов Америки ракеты ATACMS. В России уже отреагировали на передачу этого вооружения.

Видео с реакцией россиян опубликовало издание "Радио Свобода".

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Реакция россиян

Российские СМИ отмечают, что их система противовоздушной обороны может бороться с ATACMS, однако не сегодня. В то же время, диктатор РФ Владимир Путин призывает Штаты забрать ракеты назад и приглашает американского лидера Джо Байдена приезжать к нему пить чай с блинами.

"Новый вид вооружения применили х***ли по определенным целям. С баллистическими целями ПВО у нас может бороться, но не сегодня почему-то", — говорит российский летчик.

На российских телеканалах почти не упоминалось о передаче Украине новых ракет. Граждане РФ совсем не говорили о поражениях аэродромов, однако отметили эффективность ATACMS. По их словам, из-за новых ракет придется изменять подход к ведению боевых действий.

"Вы сами понимаете, что это не легко вести войну в ситуации, когда каждый раз, когда ты переходишь в наступление, когда ты перемалываешь силы противника, неожиданно появляется новое более совершенное вооружение — и противник снова может сопротивляться. И тебе снова приходится к этим вооружениям адаптироваться", — прокомментировал передачу Украине новых ракет россиянин.

По словам гражданина РФ, по всему слабо бронированному и расположенному на открытой местности ракеты суперэффективны. Речь идет о грузовиках, артиллерии, авиации, личном составе и прочем.

Ведущие и гости прокремлевских программ отметили, что Россия однозначно даст свой ответ на это, но каким он будет — никто не знает.

Напомним, 17 октября Украина впервые ударила по российским оккупантам ракетами ATACMS. Это произошло во время атаки по захваченному аэродрому в Бердянске Запорожской области.

Также мы писали, что Вооруженные силы Украины показали работу американских оперативно-тактических ракет ATACMS по российским позициям. Судя по всему, запуск происходил из переданных Украине РСЗО HIMARS.

Добавим, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Соединенные Штаты Америки будут регулярно поставлять Украине ракеты ATACMS. По его словам, страна имеет в своем распоряжении все виды оружия, которые хотела. Сейчас речь идет о расширении количества, дальности и модификации.