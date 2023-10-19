Кулеба заявив, що США регулярно постачатимуть Україні ракети ATACMS

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Фото: REUTERS/Thomas Peter/Pool

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Сполучені Штати Америки регулярно постачатимуть Україні ракети ATACMS. За його словами, країна має у своєму розпорядженні всі види зброї, які хотіла. Наразі йдеться про розширення кількості, дальності та модифікації.

Про це Дмитро Кулеба розповів в ефірі телеканалу 1+1.

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Кулеба відповів на запитання, чи означає постачання першої партії ATACMS те, що у майбутньому Київ отримуватиме їх від Вашингтона регулярно.

"Означає. І це прямий результат домовленостей президента Зеленського і Байдена у Вашингтоні наприкінці вересня", — сказав він.

Міністр відреагував на те, що поставлені ракети є не новими, а 1996 року випуску. Він закликав не судити критично.

"Є такий вислів: якби ви знали, з чого робиться ковбаса, ви би її ніколи не їли. Тут не про рік, нам головне, щоб стріляло і вбивало ворога", — сказав Кулеба.

Він сподівається, що у майбутньому Штати передадуть Україні ракети дальністю 300 кілометрів.

"Ми вже маємо у своєму розпорядженні всі види зброї, яку ми хотіли. Тепер йтиметься про розширення кількості, дальності, модифікації", — додав глава МЗС.

Нагадаємо, 17 жовтня Україна вперше вдарила по російських окупантах ракетами ATACMS. Це сталося під час атаки по захопленому аеродрому в Бердянську Запорізької області.

Також ми писали, що Збройні сили України показали роботу американських оперативно-тактичних ракет ATACMS по російських позиціях. Судячи з усього, запуск відбувався з переданих Україні РСЗВ HIMARS.

Додамо, Сполучені Штати днями таємно відправили Україні близько 20 ракет ATACMS. Однією з головних умов передачі є не використовувати їх на території Росії.