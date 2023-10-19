Кулеба заявил, что США будут регулярно поставлять Украине ракеты ATACMS

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Фото: REUTERS/Thomas Peter/Pool

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Соединенные Штаты Америки будут регулярно поставлять Украине ракеты ATACMS. По его словам, страна имеет в своем распоряжении все виды оружия, которые хотела. Сейчас речь идет о расширении количества, дальности и модификации.

Об этом Дмитрий Кулеба рассказал в эфире телеканала 1+1.

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Кулеба ответил на вопрос, означает ли поставки первой партии ATACMS то, что в будущем Киев будет получать их от Вашингтона регулярно.

"Означает. И это прямой результат договоренностей президента Зеленского и Байдена в Вашингтоне в конце сентября", — сказал он.

Министр отреагировал на то, что поставленные ракеты не новые, а 1996 году выпуска. Он призвал не судить критично.

"Есть такое выражение: если бы вы знали, из чего делается колбаса, вы бы ее никогда не ели. Здесь не о годе, нам главное, чтобы стреляло и убивало врага", — сказал Кулеба.

Он надеется, что в будущем Штаты передадут Украине ракеты дальностью 300 км.

"Мы уже имеем в своем распоряжении все виды оружия, которое мы хотели. Теперь речь пойдет о расширении количества, дальности, модификации", — добавил глава МИД.

Напомним, 17 октября Украина впервые ударила по российским оккупантам ракетами ATACMS. Это произошло во время атаки по захваченному аэродрому в Бердянске Запорожской области.

Также мы писали, что Вооруженные силы Украины показали работу американских оперативно-тактических ракет ATACMS по российским позициям. Судя по всему, запуск происходил из переданных Украине РСЗО HIMARS.

Добавим, Соединенные Штаты на днях тайно отправили Украине около 20 ракет ATACMS. Одним из главных условий передачи данных является не использовать их на территории России.