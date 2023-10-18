Деталі удару ATACMS, історія використання ракет армією США

Ракети ATACMS із пусковою установкою. Фото: Militarnyi

Сили оборони України уперше використали для удару по російських військових об’єктах американські далекобійні ракети ATACMS, чим відкрили нову сторінку в російсько-українській війні. Про наслідки удару і про те, якого диктатора, до Володимира Путіна, допомогла подолати ця зброя –— у матеріалі Новини.LIVE.

Прекрасний локальний успіх

Отже, українська армія нарешті отримала довгоочікувані американські балістичні далекобійні ракети ATACMS. І уже використала їх для удару по аеродрому окупованого Бердянська, що на самому півдні Запорізької області.

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Саме на цьому аеродромі базувалися гелікоптери окупаційного контингенту, які завдавали регулярних ударів по позиціях Сил оборони України на південному фронті. "Базувалися" — не тільки тому, що частина з них уже знищена чи пошкоджена настільки, що про використання їх у майбутніх бойових діях вже не йдеться.

Відомий військовий експерт, полковник ЗСУ Петро Черник, до якого Новини.LIVE звернулися за коментарем, наголосив, що цей удар матиме далекосяжні наслідки. Початок використання ATACMS означає, що аеродроми, які розташовані на окупованій території України, опиняються під ударом Сил оборони України.

Тож надалі, аби зберегти залишки своєї авіації — росіянам доведеться перебазувати її на свою міжнародно визнану територію. Бо західна зброя, і ATACMS тут не виняток, не може використовуватися ЗСУ для ударів по власне Російській Федерації. Але такий крок — із перенесенням авіабаз із "російських" у російські регіони — означатиме збільшення підльотного часу тих же гелікоптерів до лінії фронту. За словами Черника, якщо раніше їм треба було близько 15 хвилин, то у нових реаліях — до години. Із усіма відповідними наслідками.

Кількість, яку не перекриєш якістю

Американські далекобійні ракети продемонстрували свої можливості уже з першого удару. Але один удар— це все-таки лише локальний успіх. Петро Черник наголосив, що українській армії потрібно значно більше ракет, ніж вона отримала зараз.

Ті пару десятків ATACMS’ів, які приїхали до України, не можуть кардинально змінити ситуацію на театрі воєнних дій. Завдати дошкульних ударів (кожен гелікоптер — це 15-20 мільйонів доларів, а їх знищено близько десятка; плюс кваліфікований персонал, який не підготуєш у форматі путінської експрес-мобілізації) — так, створити додаткові проблеми окупантам — так, але не переламати хід війни остаточно на користь Сил оборони України.

Скільки ж таких ракет потрібно ЗСУ? За словами полковника Черника, по 20-30 ударів ATACMS щодня протягом пари тижнів цілком могли б знищити опір окупаційних підрозділів на південному фронті і дозволити деокупувати як мінімум Запорізьку та Херсонську області та найбільший порт Приазов’я Маріуполь.

Іракські звитяги ATACMS’ів

Такі цифри взяті далеко не зі стелі. Річ у тім, що далекобійні ракети ATACMS пройшли випробування справжніми воєнними діями задовго до початку російсько-українського військового конфлікту. Причому аж двічі – і, разом з тим, у одній і тій же країні.

Країна ця називається Ірак. А у ті часи, коли американська армія воювала на території Іраку, у цій близькосхідній державі царював диктаторський режим Саддама Хусейна. Уперше ракети ATACMS були використані 1991 року під час операції "Буря в пустелі". Тоді Білий дім, який очолював президент Джордж Буш-старший, взяв участь у деокупації Кувейту, захопленого іракською армією.

Та операція, яка зайняла близько шести тижнів у січні-лютому 1991-го, продемонструвала тотальну перевагу американської армії. Ця перевага була настільки вражаючою, а іракці настільки погано воювали за "свій" Кувейт, що балістичних ракет — одного із найгрізніших боєприпасів — було використано лише 32. Зовсім іншою справа була через 12 років.

Тоді, 2003 року, під час операції "Іракська свобода" (коли режим Хусейна був остаточно знищений Білим домом під керівництвом Джорджа Буша-молодшого, а сам Саддам спійманий, засуджений і страчений), американській армії довелося воювати уже зі значно серйознішим суперником. Так, наголосив експерт Петро Черник, у тій військовій кампанії війська США використали аж близько 600 балістичних ракет ATACMS. І це — усього за 1,5 місяця. Були такі часові відрізки, коли за добу на голови іракських військових прилітало до сотні цих ракет.

Саме тому, підкреслив полковник ЗСУ, конче важливим є не стільки сам факт передачі Україні балістичних далекобійних ракет ATACMS, скільки максимально велика кількість, яку Сполучені Штати Америки можуть надати нашій армії. На той же Ірак довелося витратити понад пів тисячі одиниць цієї ракетної техніки, але військова міць російської армії, навіть добряче побитої Силами оборони України за 1,5 року повномасштабної війни, значно вища за потужності збройних сил того хусейнівського Іраку.

Будемо сподіватися, що наші американські партнери розуміють важливість кількісного наповнення ЗСУ ракетами ATACMS. А ми ще неодноразово побачимо і запуски цієї смертоносної для ворогів зброї, і новини про наслідки таких запусків. Що неодмінно наблизить остаточну перемогу України у війні за свою незалежність, за своє існування.