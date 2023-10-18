Детали удара ATACMS, история использования ракет армией США

Ракеты ATACMS с пусковой установкой. Фото: Militarnyi

Силы обороны Украины впервые использовали для удара по российским военным объектам американские дальнобойные ракеты ATACMS, чем открыли новую страницу в российско-украинской войне. О последствиях удара и о том, какого диктатора, к Владимиру Путину, помогло преодолеть это оружие — в материале Новини.LIVE.

Прекрасный локальный успех

Итак, украинская армия наконец-то получила долгожданные американские баллистические дальнобойные ракеты ATACMS. И уже использовала их для удара по аэродрому оккупированного Бердянска на самом юге Запорожской области.

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Именно на этом аэродроме базировались вертолеты оккупационного контингента, наносившие регулярные удары по позициям Сил обороны Украины на южном фронте. "Базировались" — не только потому, что часть из них уже уничтожена или повреждена настолько, что об использовании их в будущих боевых действиях речь уже не идет.

Известный военный эксперт, полковник ВСУ Петр Черник, к которому Новини.LIVE обратились за комментарием, подчеркнул, что этот удар будет иметь далеко идущие последствия. Начало использования ATACMS означает, что аэродромы, расположенные на оккупированной территории Украины, оказываются под ударом сил обороны Украины.

Поэтому в дальнейшем, чтобы сохранить остатки своей авиации, россиянам придется перебазировать ее на свою международно признанную территорию. Ибо западное оружие, и ATACMS здесь не исключение, не может использоваться ВСУ для ударов по собственной Российской Федерации. Но такой шаг — с переносом авиабаз из "российских" в российские регионы — будет означать увеличение подлетного времени тех же вертолетов к линии фронта. По словам Черника, если раньше им нужно было около 15 минут, то в новых реалиях до часа. Со всеми вытекающими последствиями.

Количество, которое не перекроешь качеством

Американские дальнобойные ракеты продемонстрировали свои возможности с первого удара. Но один удар — это все-таки только локальный успех. Петр Черник подчеркнул, что украинской армии нужно гораздо больше ракет, чем она получила сейчас.

Те пару десятков ATACMS'ов, которые приехали в Украину, не могут кардинально изменить ситуацию на театре военных действий. Нанести чувствительные удары (каждый вертолет — это 15-20 миллионов долларов, а они уничтожены около десятка; плюс квалифицированный персонал, который не подготовишь в формате путинской экспресс-мобилизации) — да, создать дополнительные проблемы оккупантам — да, но не переломить ход войны окончательно в пользу сил обороны Украины.

Сколько таких ракет нужно ВСУ? По словам полковника Черника, по 20-30 ударов ATACMS ежедневно в течение пары недель вполне могли бы уничтожить сопротивление оккупационных подразделений на южном фронте и позволить деоккупировать как минимум Запорожскую и Херсонскую области и крупнейший порт Приазовья Мариуполь.

Иракские победы ATACMS'ов

Такие цифры взяты далеко не с потолка. Дело в том, что дальнобойные ракеты ATACMS прошли испытания настоящими военными действиями задолго до начала российско-украинского военного конфликта. Причем дважды, и вместе с тем в одной и той же стране.

Страна эта называется Ирак. А в то время, когда американская армия воевала на территории Ирака, в этом ближневосточном государстве царил диктаторский режим Саддама Хусейна. Впервые ракеты ATACMS были использованы в 1991 году во время операции "Буря в пустыне". Тогда Белый дом, возглавляемый президентом Джорджем Буш-старшим, принял участие в деоккупации Кувейта, захваченного иракской армией.

Та операция, занявшая около шести недель в январе-феврале 1991-го, продемонстрировала тотальное преимущество американской армии. Это преимущество было настолько впечатляющим, а иракцы настолько плохо воевали за "свой" Кувейт, что баллистических ракет –— одного из самых грозных боеприпасов — было использовано всего 32. Совсем другим дело было спустя 12 лет.

Тогда, в 2003 году, во время операции "Иракская свобода" (когда режим Хусейна был окончательно уничтожен Белым домом под руководством Джорджа Буша-младшего, а сам Саддам пойман, осужден и казнен), американской армии пришлось воевать уже с более серьезным соперником. Так, отметил эксперт Петр Черник, в той военной кампании войска США использовали около 600 баллистических ракет ATACMS. И это — всего за 1,5 месяца. Были такие временные отрезки, когда в сутки на головы иракских военных прилетало до сотни этих ракет.

Именно поэтому, подчеркнул полковник ВСУ, очень важен не столько сам факт передачи Украине баллистических дальнобойных ракет ATACMS, сколько максимально большое количество, которое Соединенные Штаты Америки могут предоставить нашей армии. На тот же Ирак пришлось потратить более полутысячи единиц этой ракетной техники, но военная мощь российской армии, даже побитой Силами обороны Украины за 1,5 года полномасштабной войны, значительно выше мощностей вооруженных сил того хусейновского Ирака.

Надеемся, что наши американские партнеры понимают важность количественного наполнения ВСУ ракетами ATACMS. А мы еще не раз увидим и запуски этого смертоносного для врагов оружия, и новости о последствиях таких запусков. Что непременно приблизит окончательную победу Украины в войне за независимость, за свое существование.